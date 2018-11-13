DİSK’e bağlı Lastik-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesi, kentte büyük üzüntü yarattı. Karacan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayanlardan biri de Türk-İş Kocaeli Temsilcisi Yakup Yıldız’dı. Türk-İş Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız, Abdullah Karacan’ın hayatını kaybetmesine neden olan menfur saldırıyı kınadı. Yıldız, Karacan için “Yeri doldurulamaz Genel Başkan” ifadelerini kullandı.

SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUM

Yıldız, “Lastik-iş Genel başkanı Sayın Abdullah Karacan’ın işyeri ziyaretinde uğramış olduğu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntülerimle öğrenmiş bulunuyorum. Emek, alın teri, hak mücadelesinde örnek bir lider özelliğinin yanı sıra her kesim tarafından sevilip sayılan kentimizin yetiştirdiği yeri doldurulamaz Genel Başkan’a yapılan saldırıyı nefretle kınıyor, hayatını kaybeden Abdullah Karacan’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Lastik-İş camiasına baş sağlığı diliyorum” dedi.