Karacan'ın cenazesi yarın defnedilecek!

Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan bugün Sakarya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Lastik İş Sendikası işçileri yarın (14 Kasım Çarşamba günü) saat 11.00'de Abdullah Karacan için Lastik İş Sosyal Tesisleri'nde tören düzenleyecek. Törenin ardından Karacan'ın cenazesi öğle namazına müteakip İzmit Fevziye Camii'nden kaldırılarak Bağçeşme mezarlığına defnedilecek. Selin BECER

Abdullah Karacan kimdir?

Abdullah Karacan, İzmit Meslek Lisesi mezunu. Liseyi bitirdikten sonra Good Year fabrikasında işe başladı. Daha sonra işyeri temsilciliği ve işyeri baş temsilciliği yaptı. Lastik İş Sendikası İzmit Şube sekreterliği görevinde bulundu. Başarılı çalışmaları sonrasında Lastik İş Sendikası Genel Sekreterliğine getirildi. 2002 yılında yapılan seçimde Lastik İş Genel Başkanı seçildi. Evli ve 4 kız babası olan Karacan, Bahçecik’te ikamet ediyordu.