Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:39 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 17:16 TSİ )

Karacan'ın cenazesi yarın defnedilecek!

Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılarak Bağçeşme mezarlığına son yolculuğuna uğurlanacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan bugün Sakarya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Lastik İş Sendikası işçileri yarın (14 Kasım Çarşamba günü) saat 11.00'de Abdullah Karacan için Lastik İş Sosyal Tesisleri'nde tören düzenleyecek. Törenin ardından  Karacan'ın cenazesi öğle namazına müteakip İzmit Fevziye Camii'nden kaldırılarak Bağçeşme mezarlığına defnedilecek. Selin BECER

Abdullah Karacan kimdir?

Abdullah Karacan, İzmit Meslek Lisesi mezunu. Liseyi bitirdikten sonra Good Year fabrikasında işe başladı. Daha sonra işyeri temsilciliği ve işyeri baş temsilciliği yaptı.  Lastik İş Sendikası İzmit Şube sekreterliği görevinde bulundu. Başarılı çalışmaları sonrasında Lastik İş Sendikası Genel Sekreterliğine getirildi. 2002 yılında yapılan seçimde Lastik İş Genel Başkanı seçildi. Evli ve 4 kız babası olan Karacan, Bahçecik’te ikamet ediyordu.

Bugün 16:39 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu mask
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu
Kahvehanede çıkan kavga kanlı bitti mask
Kahvehanede çıkan kavga kanlı bitti
Çocukların sesinden rahatsız olup komşusunu bıçakladı, tutuklandı mask
Çocukların sesinden rahatsız olup komşusunu bıçakladı, tutuklandı
Atatürk'e hakaret eden Derinceli genç hakkında flaş gelişme! mask
Atatürk'e hakaret eden Derinceli genç hakkında flaş gelişme!
Çocuklarının sesinden rahatsız olup komşusunu bıçakladı mask
Çocuklarının sesinden rahatsız olup komşusunu bıçakladı
"Pert Oto" operasyonunda 5 tutuklama mask
"Pert Oto" operasyonunda 5 tutuklama
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten mask
Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten
Abdullah Karacan hayatını kaybetti mask
Abdullah Karacan hayatını kaybetti
Karacan, kendi silahıyla vuruldu! mask
Karacan, kendi silahıyla vuruldu!
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret mask
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu mask
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu

GALERİ

Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL