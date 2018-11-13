Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın Sakarya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda işçi hastaneye akın etmişti. Kocaeli Şubesi sendika yöneticileri, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan işçileri İzmit Lastik İş Sosyal Tesisleri’ne gelmelerini söyledi. İşçiler, Lastik İş Sosyal Tesisleri’nde toplanmaya başladı. Selin BECER
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Karacan için yüzlerce kişi toplandı
Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Lastik İş Kocaeli Şubesi işçileri İzmit'te bulunan Lastik İş Sosyal Tesisleri'nde toplandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz