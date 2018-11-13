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Karacan için yüzlerce kişi toplandı

Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Lastik İş Kocaeli Şubesi işçileri İzmit'te bulunan Lastik İş Sosyal Tesisleri'nde toplandı

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Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın Sakarya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda işçi hastaneye akın etmişti. Kocaeli Şubesi sendika yöneticileri, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan işçileri İzmit Lastik İş Sosyal Tesisleri’ne gelmelerini söyledi. İşçiler, Lastik İş Sosyal Tesisleri’nde toplanmaya başladı. Selin BECER

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