Olay, öğleden sonra, Gebze Hacı Halil Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan bir lokantada komi olarak çalışan Alper Arslan, müşteriye yemek bıraktı. Aslan, iddiaya göre, lokantaya dönerken arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından bıçakladı. Yaralı halde lokantanın önüne gelen Alper Aslan baygınlık geçirdi. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan genci ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, genci bıçaklayan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Dün 23:43 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 00:05 TSİ )
Lokantada çalışan komi sırtından bıçaklandı
Gebze'de, lokantada komi olarak çalışan Alper Aslan (17), müşteriye yemek bırakıp dönerken arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz