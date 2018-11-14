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Valilik, Karacan'a yapılan saldırının nedenini açıkladı

Sakarya Valiliği, Arifiye’deki lastik fabrikasında Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın öldüğü silahlı saldırı olayı ile ilgili açıklama yaptı.

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Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"DİSK’e bağlı Lastik iş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, dün saat 12.00 sıralarında, ilimiz Arifiye ilçesi Goodyear Lastik Fabrikası bahçesinde bulunan sendika temsilciliği binasında, ateşli, silah ile başından vurularak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak maalesef hayatını kaybetmiştir.

Yanında bulunan aynı sendikanın İl Başkanı Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar’da hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmışlar aynı hastaneye tedavi altına alınmışlardır.

Yapılan olay yeri incelemesi ve tahkikatlar neticesinde; olayı gerçekleştiren şahsın Goodyear Lastik Fabrikası’nda işçi olarak çalışan S.U. olduğu, şahsın işyerindeki görev değişikliği nedeni ile sendika yetkilileri ile tartışma yaşadığı, çıkan kargaşa sırasında Genel Başkan Abdullah Karacan’a ait taşıma ruhsatlı silahı alarak olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

Şüpheli S.U. olayda kullandığın silahla birlikte bindiği ticari taksi ile kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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