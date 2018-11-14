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İZKANDER'den CHP'ye ziyaret

İZKANDER Başkanı Ömer Özkan ve yönetimi, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimini ziyaret etti.

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İzmit Kandıra Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İZKANDER) Başkanı Ömer Özkan ve yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli (CHP) İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimini partinin il binasında ziyaret etti. Yeni yönetim seçimini gerçekleştiren derneğin ziyaretinden ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Ömer Özkan ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

DERNEKLER ÜLKE YÖNETİMİNE AĞIRLIĞINI KOYMALI

Sarıbay, “Derneklerin, sendikaların ülke yönetimine ağırlığını koyması çok önemli. Örgütlü toplumlar her zaman daha fazla destekleyici güç haline gelerek, toplum kazanımlarını çoğaltır. Türkiye’de bu durum yeni oturmaya başlayan bir süreç. Bu sebeple sizlerin yürüttüğü faaliyetler ülkemiz adına çok önemli. Elimizden geldiğince sizlere çalışmalarınız destek vermeyi her zaman sürdüreceğiz” diye konuştu.

BU KENTTE KAZANDIĞINI BU KENTTE HARCAYAN

İZKANDER Başkanı Ömer Özkan ise, “Bu bölgede hatırası olan, bu bölgeyi sevip sayan, sahiplenen herkese kapımız açıktır. Şu andaki yönetim kadromuzda bu düşünceye sahip kişilerden oluşuyor. Yanlışa yanlış, doğruya doğru demek gayretindeyiz. Gücümüz yettiğince bu kentte yetişen, bu kentte kazandığını bu kent için harcayan, bu kenti sahiplenen herkesin derdine yetişeceğiz” ifadelerini kullandı.

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