Hürriyet, bütçede joker işçileri sordu

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, joker işçilerin kadro isyanını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe toplantısında dile getirdi. 4 Aralık şartına takıldıkları için kadroya alınmayan joker işçilerin yaşadığı mağduriyeti Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a aktaran Hürriyet, eski Bakan Sarıeroğlu’nun sözlerini hatırlatarak “Eski Bakanın verdiği sözler sizi bağlıyor mu?” dedi.

ESKİ BAKANIN VERDİĞİ SÖZLER NE OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe toplantısında konuşan CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Sırf 4 Aralıkta çalışmadığı için joker işçiler kadroya alınmadılar. Onların yerine çalıştırılan; yedi gün, üç gün, beş gün çalışan insanlar bile kadro alırken üç yıl, beş yıl çalışmış insanlar ne yazık ki kadro alamadı. Sizden önceki Çalışma Bakanı Jülide Hanım herkesin gözünün içine baka baka söz "Koşulsuz kadro vereceğiz’ diye söz vermişti. Ama ne yazık ki sözler tutulmadı. "Eski Bakanın verdiği sözler sizleri bağlıyor mu?" diye de sormak istiyorum” açıklamasında bulundu.