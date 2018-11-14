Hürriyet'ten Abdullah Karacan açıklaması!

Hürriyet'in açıklaması şu şekilde;

"Lastik İş Sendikası Genel Başkanı ve sendikal alanda işçilerin dostu olarak anılan Sayın Abdullah Karacan’ın uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Her toplu sözleşmede; alın teri ve emeğin hak mücadelesindeki kazanımı için verdiği mücadeleyle ve lastik işçilerinin omuzlarında gururla yükselirken hatırladığımız Sayın Karacan sadece işçilerin değil kent kamuoyunun da takdirini kazanmayı bilmiştir.

19 yıldır Lastik İş Sendikası Genel Başkanlığı görevini sürdüren, hak mücadelesinde olduğu kadar, Kocaeli’de de kalıcı eserler bırakmayı başaran, işçi dostu Abdullah Karacan’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm Lastik İş Sendikası camiasına ve işçi dostlarımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."