Doğan, büyükşehire adaylığını açıkladı

HAYALİN PEŞİNDE KOŞMAK GEREK
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı konusunda şu açıklamaları yaptı. “Bilgi ve birikimimizi Kocaeli’ye yayabiliriz. Kandırasından Gebzesine yıllardır bekleyen belki bazı hamleleri yapabiliriz. Avrupa’da artık bilinen, dünyada adından bahsedilen şehir yaratabiliriz. Bunlar benim hayallerim. Ben hayali seviyorum. Ancak hayali sevmek yetmez. Hayalin peşinde koşmanız gerekiyor.
MÜTHİŞ ADIMLAR ATILDI
2004 yılından beri Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu çok büyük hizmetler yaptı. Yıllarca ben il başkanı oldum o il başkanı oldu. Vekil oldum o Büyükşehir Belediye başkanı oldu. Ben İzmit Belediye Başkanı oldum o Büyükşehir’de devam etti. İbrahim Karaosmanoğlu ağabeyimiz Kocaeli’de çok büyük işlere imza attı. Belediyecilik adına Kocaeli’ye çok önemli şeyler kattı. Müthiş sosyal adımlar atıldı.
HEP EL ELE ÇALIŞTIK
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla hep el ele kol kola çalıştık. Aramızın bozuk olduğu tamamen dedikodudur. Kapalı toplantılarda teknik tartışmalar yapabiliriz. Bunlar yapılmalı. Yapılması daha doğru. Ancak biz hep ağabey kardeş gibiydik. Ben İbrahim ağabeyi hep bir ağabey olarak gördüm. Bazı dedikoduları maksatlı olarak ortaya çıkardılar. Bunlar çok çirkin şeyler oldu.
BÜYÜKLERİM DE UYGUN GÖRÜRSE
Sayın Büyükşehir Belediye başkanımızın başlattığı şeyleri mümkünse daha ileri taşıyabilecek, hem de İbrahim ağabeyin projelerine de hakim olduğum için bunları arttırabilecek, anlattığım vizyonu getirebilecek bilgi birikimine sahibim. Bu anlamda İbrahim ağabeyin Büyükşehir Belediye başkanlığında üç dönemi doldurması ve üç dönemlerin devam etmeyeceği açıklanması sebebiyle, ben bu göreve Allah’ın izniyle, Allah nasip ederse , büyüklerimiz de uygun görürse ben bu göreve hazırım.
BUNU ARTIK AÇIKLAMAM LAZIM
Bunu en iyi şekilde, hatta belki de başka bir öyküye çevirecek şekilde yapabileceğime inanıyorum. Bu anlamda tabi ki bu bir düşüncedir. Bu anlamda adımlarım olacaktır. Bunu artık kamuoyu ile paylaşma zamanıdır. Çünkü daha önce paylaşamazdım. Doğru olmazdı. Çünkü mevcut durumun ne olacağıyla ilgili
bir netlik yoktu. Sözümün eri oldum. Belli oldu. Şimdi bu düşüncemi açıklıyorum. Ben Kocaeli’yi seviyorum. Bu şehrin yetiştirdiği bir insanım. Bu şehrin okullarında okudum.
TAKDİR BUYRULURSA
Şehri, belediyeciliği, yöneticileri, hepsini birbirine harmanladığımda Kocaeli’deki halkımıza farklı ve faydalı şeyler sağlayacağımı düşünüyorum. Takdir buyuruluysa yine biraz cimri olarak, en iyisini yapmak isterim. Yine bunu hep birlikte yapacağız.
İŞİNİ İYİ YAPAN BENİ HİSSETMEZ
Her çalıştığım yerden ayrılırken arkadaşlarımız benle ilgili güzel şeyler söylemiştir. Titizimdir. Ancak işini iyi yapan kimse beni hissetmez. Bakın biz geldik, çoğunlukla personellerimiz farklı siyasi partilerden gelen arkadaşlarımız. Bizim anlayışımızda işini iyi yapan insan önemlidir. Ha bizim partiden olur. Ona dışarıda
ayrı bir sempati duyarım. Bu anlayışı da ifade etmek isterim. Çünkü zaman zaman farklı spekülasyonlar yapıyorlar. Bunların da önüne geçmek isterim.
BUNU YAPABİLİRİZ
Bu tür görevler bize onur verir. Tabi ki hiçbir şey beklemiyoruz. Bu görevler herkese de nasip olmuyor. Ancak heyecan duyuyoruz. Avrupa’dakileri görünce çünkü insan hırslanıyor. Bunu yapabiliriz. O Avrupa kentleriyle yarışabiliriz. Bugün bu kararım netleşti ve açıklama ihtiyacı hissettim.”
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Yorumlar
(2 )
Ayhan - İZMİTİ DÜZELTTİN SIRA BUYUKŞEHİRE GELDİ DAR PAÇA SENİ
Aslan Bey - Bugüne Kadar Kocaeli'nin Başına Gelen En Güzel Şeysin Sen... Kocaeli artık kasaba olmaktan çıkarın allah aşkına , 2019 Mart ayında Allahın izniyle Başkan Nevzat Doğan ... 2 MİLYON NÜFUSU OLAN BU ŞEHİR DE NE MUTLULUK KALDI NE DE HAYAT... HERŞEY ZEVKSİZ , HERŞEY SIRADAN UÇUR BİZİ BAŞKAN.
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