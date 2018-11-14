Doğan, büyükşehire adaylığını açıkladı

HAYALİN PEŞİNDE KOŞMAK GEREK

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı konusunda şu açıklamaları yaptı. “Bilgi ve birikimimizi Kocaeli’ye yayabiliriz. Kandırasından Gebzesine yıllardır bekleyen belki bazı hamleleri yapabiliriz. Avrupa’da artık bilinen, dünyada adından bahsedilen şehir yaratabiliriz. Bunlar benim hayallerim. Ben hayali seviyorum. Ancak hayali sevmek yetmez. Hayalin peşinde koşmanız gerekiyor.

MÜTHİŞ ADIMLAR ATILDI

2004 yılından beri Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu çok büyük hizmetler yaptı. Yıllarca ben il başkanı oldum o il başkanı oldu. Vekil oldum o Büyükşehir Belediye başkanı oldu. Ben İzmit Belediye Başkanı oldum o Büyükşehir’de devam etti. İbrahim Karaosmanoğlu ağabeyimiz Kocaeli’de çok büyük işlere imza attı. Belediyecilik adına Kocaeli’ye çok önemli şeyler kattı. Müthiş sosyal adımlar atıldı.

HEP EL ELE ÇALIŞTIK

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla hep el ele kol kola çalıştık. Aramızın bozuk olduğu tamamen dedikodudur. Kapalı toplantılarda teknik tartışmalar yapabiliriz. Bunlar yapılmalı. Yapılması daha doğru. Ancak biz hep ağabey kardeş gibiydik. Ben İbrahim ağabeyi hep bir ağabey olarak gördüm. Bazı dedikoduları maksatlı olarak ortaya çıkardılar. Bunlar çok çirkin şeyler oldu.

BÜYÜKLERİM DE UYGUN GÖRÜRSE

Sayın Büyükşehir Belediye başkanımızın başlattığı şeyleri mümkünse daha ileri taşıyabilecek, hem de İbrahim ağabeyin projelerine de hakim olduğum için bunları arttırabilecek, anlattığım vizyonu getirebilecek bilgi birikimine sahibim. Bu anlamda İbrahim ağabeyin Büyükşehir Belediye başkanlığında üç dönemi doldurması ve üç dönemlerin devam etmeyeceği açıklanması sebebiyle, ben bu göreve Allah’ın izniyle, Allah nasip ederse , büyüklerimiz de uygun görürse ben bu göreve hazırım.

BUNU ARTIK AÇIKLAMAM LAZIM

Bunu en iyi şekilde, hatta belki de başka bir öyküye çevirecek şekilde yapabileceğime inanıyorum. Bu anlamda tabi ki bu bir düşüncedir. Bu anlamda adımlarım olacaktır. Bunu artık kamuoyu ile paylaşma zamanıdır. Çünkü daha önce paylaşamazdım. Doğru olmazdı. Çünkü mevcut durumun ne olacağıyla ilgili

bir netlik yoktu. Sözümün eri oldum. Belli oldu. Şimdi bu düşüncemi açıklıyorum. Ben Kocaeli’yi seviyorum. Bu şehrin yetiştirdiği bir insanım. Bu şehrin okullarında okudum.

TAKDİR BUYRULURSA

Şehri, belediyeciliği, yöneticileri, hepsini birbirine harmanladığımda Kocaeli’deki halkımıza farklı ve faydalı şeyler sağlayacağımı düşünüyorum. Takdir buyuruluysa yine biraz cimri olarak, en iyisini yapmak isterim. Yine bunu hep birlikte yapacağız.

İŞİNİ İYİ YAPAN BENİ HİSSETMEZ

Her çalıştığım yerden ayrılırken arkadaşlarımız benle ilgili güzel şeyler söylemiştir. Titizimdir. Ancak işini iyi yapan kimse beni hissetmez. Bakın biz geldik, çoğunlukla personellerimiz farklı siyasi partilerden gelen arkadaşlarımız. Bizim anlayışımızda işini iyi yapan insan önemlidir. Ha bizim partiden olur. Ona dışarıda

ayrı bir sempati duyarım. Bu anlayışı da ifade etmek isterim. Çünkü zaman zaman farklı spekülasyonlar yapıyorlar. Bunların da önüne geçmek isterim.

BUNU YAPABİLİRİZ

Bu tür görevler bize onur verir. Tabi ki hiçbir şey beklemiyoruz. Bu görevler herkese de nasip olmuyor. Ancak heyecan duyuyoruz. Avrupa’dakileri görünce çünkü insan hırslanıyor. Bunu yapabiliriz. O Avrupa kentleriyle yarışabiliriz. Bugün bu kararım netleşti ve açıklama ihtiyacı hissettim.”