Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince Belediyesi Başkan adayı Sertif Gökçe ve CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, yerel seçim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetimini ziyaret etti. Derince ilçesinde partinin tek belediye başkan aday adayı olması ile genel merkez tarafından adaylığı duyurulan Sertif Gökçe’ye, İl Başkanı Cengiz Sarıbay seçim çalışmalarında başarılar diledi. Bölgedeki mevcut sorunların ve yapılması planlanan projelerin konuşulduğu toplantıda seçim çalışmaları için görüş alışverişinde bulunuldu.
Bugün 09:28 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:29 TSİ )
CHP'de Derince için çalışmalar masaya yatırıldı
CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe ve CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimini ziyaret ederek seçim çalışmalarını masaya yatırdı
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Bugün 09:28 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz