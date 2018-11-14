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CHP'de Derince için çalışmalar masaya yatırıldı

CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe ve CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimini ziyaret ederek seçim çalışmalarını masaya yatırdı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince Belediyesi Başkan adayı Sertif Gökçe ve CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, yerel seçim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetimini ziyaret etti. Derince ilçesinde partinin tek belediye başkan aday adayı olması ile genel merkez tarafından adaylığı duyurulan Sertif Gökçe’ye, İl Başkanı Cengiz Sarıbay seçim çalışmalarında başarılar diledi. Bölgedeki mevcut sorunların ve yapılması planlanan projelerin konuşulduğu toplantıda seçim çalışmaları için görüş alışverişinde bulunuldu.

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