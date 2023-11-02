02 Kas 2023 - 20:24- Siyaset

Başkan Acurman, Genel merkezin yaptığı paylaşımı eleştirdi!

CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Genel merkezin X hesabından paylaştığı sözleri eleştirdi.

HABER MERKEZİ
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Başkan Acurman, Genel merkezin yaptığı paylaşımı eleştirdi! mask
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Genel merkezin resmi hesabından yaptığı paylaşımın uygun olmadığını dile getiren Acurman, "Kıymetli il başkanlarımız kurultay delegelerini değil kendi özgür iradelerini temsilen bu fotoğrafa girmişlerdir. Bu fotoğrafta Kocaeli delegasyonu değil sayın il başkanımız Bülent Sarı bulunmaktadır. Genel merkezimizin resmi hesabından böyle bir paylaşım ise bence uygun olmamıştır"

GENEL MERKEZİN YAPTIĞI PAYLAŞIM:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı öncesinde 55 İl Başkanı, Kurultay Delegelerini temsilen Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını bir deklarasyonla ilan ettiler."
# CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, CHP Başiskele İlçe Başkanı, eleştiri, cumhuriyet

02 Kas 2023 - 20:24 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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