Başkan Acurman, Genel merkezin yaptığı paylaşımı eleştirdi!

Genel merkezin resmi hesabından yaptığı paylaşımın uygun olmadığını dile getiren Acurman, "Kıymetli il başkanlarımız kurultay delegelerini değil kendi özgür iradelerini temsilen bu fotoğrafa girmişlerdir. Bu fotoğrafta Kocaeli delegasyonu değil sayın il başkanımız Bülent Sarı bulunmaktadır. Genel merkezimizin resmi hesabından böyle bir paylaşım ise bence uygun olmamıştır"
GENEL MERKEZİN YAPTIĞI PAYLAŞIM:
" Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı öncesinde 55 İl Başkanı, Kurultay Delegelerini temsilen Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını bir deklarasyonla ilan ettiler."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.