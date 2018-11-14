Karacan, son yolculuğuna uğurlanacak!

DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde işçilerle görüşürken, iddiaya göre tartıştığı bir işçi belindeki tabancasını alıp kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Abdullah Karacan hastanede yaşamını yitirirken, yaralanan 2 sendikacı ise tedavi altına alındı.

Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın Sakarya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından lastik işçileri Lastik İş Sendikası önünde Karacan için toplandı, lastik fabrikalarında üretim durdu. Abdullah Karacan bugün son yolculuğuna uğurlanacak. İşçileri mevcut şartların üstünde haklara kavuşturan ve her toplu iş sözleşmesi sonrası coşkuyla omuzlarda taşınan Abdullah Karacan’ın bu kez naaşı omuzlarda taşınacak. Karacan'ın cenazesi saat 11.00'de Lastik-İş Sosyal Tesisleri'ne getirilecek. Lastik işçisinden burada helallik alınacak. Karacan,bugün İzmit Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek