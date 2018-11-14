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Abdullah Karacan'ın yeğeni konuştu!

Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın cenazesinin götürüldüğü otopsi merkezi önünde toplanan yakınları açıklamalarda bulundu

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Alınan bilgiye göre, lastik fabrikasını ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Karacan, iş yeri temsilciliği binasında henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat U'nun silahlı saldırısına uğradı.  

Saldırıda, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar (44) ve Mustafa Sipahi (46), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Ağır yaralı Karacan ve Bayraktar ile Sipahi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Yaralılardan Bayraktar'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, Sipahi'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sedat U. emniyete götürüldü. 

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Polis ekipleri de binadaki incelemelerini tamamladı.  

Bu arada, Karacan'ın hayatını kaybettiği haberinin verilmesinin ardından hastane önünde bekleyen ve sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Fabrika çalışanları ve yakınlarının hastane önündeki bekleyişi devam ediyor. 

 Öte yandan, saldırıda Sedat U'nun kullandığı tabancanın Abdullah Karacan'a ait olduğu bildirildi.  

- "Olay bütün yönleriyle araştırılıyor" 

Fabrikaya gelen Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, olayın gerçekleştirildiği sendikanın iş yeri temsilciliği binasında incelemelerde bulundu. 

Yaklaşık yarım saat içeride inceleme yapan Dursun, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle müessif bir olayın meydana gelmesinin, kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.  

Olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildiren Dursun, "Ben de refakat ediyorum. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor, inceleniyor, soruşturuluyor. Vuran şahıs silahıyla birlikte kaçarken yakalandı.Şu anda elimizde, onun sorgusu devam ediyor. Vurulan Abdullah Karacan Bey Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." diye konuştu.  

Dursun, bir gazetecinin, olayın Karacan'ın silahlıyla gerçekleştirildiği yönündeki sorusuna ise şöyle cevap verdi: 

"Şu anda tahkikat aşamasında olduğu için ayrıntılı bilgi vermeyelim, yanlış bir ifade kullanmayalım. Olayı biz aydınlatınca sizlerle durumu paylaşırız ancak olayın bütün yönleriyle incelendiğini bilmenizi istiyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettiği andan itibaren olayın üzerindeyiz. Gerekli araştırmalar titizlikle, hassasiyetle yapılıyor. Şu anda cenaze Adli Tıp Kurumuna naklediliyor. Otopsi işlemi yapıldıktan sonra cenaze, yakınlarına teslim edilecek. Tekrar başımız sağ olsun."

 - "Etrafta birçok kişi, acı bıraktı" 

Abdullah Karacan'ın yeğeni Hasan Karacan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ne diyeceğini bilmediğini söyledi. 

"Şöyle bir gerçek var." diyen Karacan, "Hayatını sendikaya adayan bir adam var içeride. Gerçekten değerleri sendika olan bir insan, 4 kızı vardı. Etrafta birçok kişi, acı bıraktı. Yani bir şey söylenmez. Ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum ama Allah sabır versin. Acı, gerçekten zor. Sendika deyince değil yani Abdullah Karacan deyince bir baksınlar İzmit'te de... Bu kadar basit değil yani. Ailesine, kızlarına çok bağlıydı. Allah yardımcıları olsun. " diye konuştu.

Abdullah Karacan'ın cenazesinin Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Kocaeli'ne gönderileceği öğrenildi. 

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