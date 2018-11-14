Yemek imalathaneleri belediye kontrolünde

Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Belediyenin çorba çeşmeleriyle cenaze yemekleri için hizmet sağlayan tedarikçi firmaların imalathanelerinde denetimlerde işyeri ruhsatı hijyen yemek menü gramajı ve çevre temizliği gibi konular kontrol edildi. Yetkililer yapılan denetimde her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını söylediler.