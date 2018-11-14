Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:48 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:49 TSİ )

Yemek imalathaneleri belediye kontrolünde

İzmit Belediyesinin çorba çeşmeleriyle cenaze evlerine yemek hizmeti sağlayan imalathaneler sık sık denetleniyor.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Belediyenin çorba çeşmeleriyle cenaze yemekleri için hizmet sağlayan tedarikçi firmaların imalathanelerinde denetimlerde işyeri ruhsatı hijyen yemek menü gramajı ve çevre temizliği gibi konular kontrol edildi. Yetkililer yapılan denetimde her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını söylediler.

Bugün 10:48 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Hürriyet'ten Abdullah Karacan açıklaması! mask
Hürriyet'ten Abdullah Karacan açıklaması!
Yıldız: Karacan, yeri doldurulamaz Genel Başkan mask
Yıldız: Karacan, yeri doldurulamaz Genel Başkan
Karacan için ilk açıklama İYİ Parti'den! mask
Karacan için ilk açıklama İYİ Parti'den!
Sarıbay: Değerli ismi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz mask
Sarıbay: Değerli ismi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz
Konkordato yeni meslek doğurdu! Aylık 8 bin lira... mask
Konkordato yeni meslek doğurdu! Aylık 8 bin lira...
10 bin mahalle bekçisi alınacak mask
10 bin mahalle bekçisi alınacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Abdullah Karacan hayatını kaybetti mask
Abdullah Karacan hayatını kaybetti
Karacan'ın öldüğünü duyan işçiler sinir krizi geçirdi mask
Karacan'ın öldüğünü duyan işçiler sinir krizi geçirdi
Karacan, kendi silahıyla vuruldu! mask
Karacan, kendi silahıyla vuruldu!
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu mask
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret mask
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor

GALERİ

Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL