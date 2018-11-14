Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Belediyenin çorba çeşmeleriyle cenaze yemekleri için hizmet sağlayan tedarikçi firmaların imalathanelerinde denetimlerde işyeri ruhsatı hijyen yemek menü gramajı ve çevre temizliği gibi konular kontrol edildi. Yetkililer yapılan denetimde her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını söylediler.
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Yemek imalathaneleri belediye kontrolünde
İzmit Belediyesinin çorba çeşmeleriyle cenaze evlerine yemek hizmeti sağlayan imalathaneler sık sık denetleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz