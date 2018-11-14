Karacan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi!

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasını ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan (58), iş yeri temsilciliği binasında fabrikada çalışan işçilerden Sedat U'nun silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar (44) ve Mustafa Sipahi (46), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı. Karacan, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli, daha sonra olayda kullandığı silahla bindiği taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanmıştı.

İlk ifadesinde iş yerindeki görev yeri değişikliği nedeniyle sendika yetkilileriyle tartışma yaşadığını iddia eden şüpheli Sedat U, çıkan kargaşa sırasında Genel Başkan Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silahı alarak olayı gerçekleştirmişti.

DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye götürüldü.

Arifiye ilçesindeki bir lastik fabrikasının bahçesinde bulunan iş yeri temsilciliği binasında dün çıkan olayda, Karacan'ın silahla vurularak yaşamını yitirmesi, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan fabrika işçilerinden Sedat U'nun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Yenikent Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye getirildi.

Şüphelinin savcılık ifadesi devam ediyor.