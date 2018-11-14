Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:19 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:24 TSİ )

Kocaeli bu işi iyi yapıyor

9-11 Kasım tarihleri arasında ilimizde düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası–2 yarışlarıbüyük bir çekişmeye içerisinde geçti. Kocaeli, bu organizasyondan da yüzünün akı ile çıkarken Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir ilimizde 1 yıl içinde 3 önemli şampiyonanın düzenleneceğinin müjdesini verdi.

mask
mask
mask
+18
Haber albümü için resme tıklayın

TÜRKİYE’NİN EN HIZLILARI YARIŞTI

sporcu-ile.jpg?

Kocaeli, bir organizasyonu daha başarı ile geride bırakmanın gururunu yaşadı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Sürat Pateni "Short Track" Federasyon Kupası-2 yarışları ilimizde gerçekleşti. Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir’in de yer aldığı yarışların ardından Türkiye’nin en hızlıları kıyasıya yarıştı.

 

ÇİNTİMAR, YAŞAR VE SARIGÜL

zdemir.jpg?

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, FederasyonYönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu’nun datakip etiği yarışlara Kocaeli, Ankara ve Erzurum’dan toplam 10 kulüp, 62 sporcu katıldı. Kocaeli Gençlik Spor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlara imza atarken, bol bol madalya topladılar.

 

BAŞARILI ORGANİZASYON

yetisken.jpg?

Organizasyonda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla yarışlar öncesinde özel bir anma töreni düzenlendi. Buz Pateni Federasyonu yönetiminde yer alan Ata Yetişken, federasyon görevlileri ve gençlik spor personeli gerek sporculara gerekse de antrenörlerle yakından ilgilenirken, organizasyonun hatasız geçmesi için ayrı bir çaba sarf etti. Erdem ÖVÜÇ

SONUÇLAR

oynadilar.jpg?

JUNIOR C-D 2000 M.ERKEKLER BAYRAK

  1. PALKAR ERZURUM
  2. KOCAELİ GSK
  3. ERZURUM GENÇLİK

 

1500 METRE KIZLAR

  1. Sema Çirti- NAR
  2. Necla Ece Selen - Kocaeli GSK
  3. Elif Evgi - EGSK

 

ocuklar.jpg?

1500 METRE ERKEKLER

1.Muhammet Karadeniz - PBSK

2.Fatih Özden - PBSK

3 Emirhan Keleş - EGSK

4 Murat Demir –EGSK

 

JUNIOR C - 1500 METRE ERKEKLER

  1. Embiya Hişir - NAR
  2. Abdülsamet - EGSK
  3. Muhammet Enes Çağıl - PAL

JUNIOR C - 1500 METRE KIZLAR

  1. Melike Selen – Kocaeli GSK
  2. Dilruba Şimşek – Kocaeli GSK
  3. Aleyna Karabacak - EGSK

 

1000 M ERKEKLER

topalladi.jpg?

  1. Tunay Şimşek - UNI
  2. Muhammed Karadeniz - PBSK
  3. Metehan Artan - EGSK

 

JUNIOR B 1000 METRE ERKEKLER

  1. Fatih Aydem - PBSK
  2. Murat Tahtacı - EJSK

 

JUNIOR B 1000 METRE KIZLAR

  1. Sema Çirti - Narman
  2. Elif Evgi - EGSK
  3. Necla Ece Selen – Kocaeli GSK

 

JUNIOR C 1000 METRE ERKEKLER

  1. Muhammed Melik Cebenay – PAL
  2. Tuncay Tahtacı – SEV
  3. Utku Alptuğ Soydan –Kocaeli GSK

 

JUNIOR C 1000 METRE KIZLAR

  1. Melike Selen - Kocaeli GSK
  2. Aleyna Karabacak – EGSK
  3. Dilruba Şimşek – KGSK

 

JUNIOR C 500 METRE KIZLAR

1.Dilruba Şimşek – Kocaeli GSK

  1. Melike Selen Selen – Kocaeli GSK

3.Aleyna Karabacak - EGSK

 

JUNIOR D 1000 METRE ERKEKLER

  1. Ali Can Kezer - PAL
  2. Muhammet Mert Yıldız - SEV
  3. Fevzi Deniz Temurlenk - PAL

 

JUNIOR C 500 METRE ERKEKLER

  1. Salih Can Kezer - PAL
  2. Abdülsamet Aygün - EGSK
  3. M. Çağrı Çakıroğlu - KGSK

 

JUNIOR D777 METRE ERKEKLER

  1. Metin Kaya – PAL
  2. Muhammed Mert Yıldız - SEV
  3. Ali Can Kezer– PALntimar-mudur.jpg?

 

JUNIOR D777 “FB” METRE ERKEKLER

  1. Fevzi Deniz Temurlenk - PAL
  2. Yusuf Yarımbaş–Kocaeli GSK
  3. Ali Berkay Temurlenk– PAL

 

JUNIOR D777 METRE KIZLAR

  1. Aybüke Han - EGSK
  2. Demet Bayılmaz - EGSK
  3. Damla Akan – EBSK

 

JUNIOR A JB 500 METRE ERKEKLER

  1. Fırat Yardımcı - PBSK
  2. Tunay Şimşek - UNI
  3. Furkan Akar - EGSK

 

JA JB 500 METRE - ERKEKLER

  1. Metehan Atan - EGSK
  2. Muhammed Emir Han - EGSK
  3. Muhammet Karadeniz – PBSK

 

JA JB 500 METRE KIZLAR

  1. Sema Çirti - NAR
  2. Elif Evgi - EGSK
  3. Asrın Su Demir - Kocaeli GSK

 

Junior C 500 METRE ERKEKLER

  1. Tuncay Tahtacı - SEV
  2. Utku Alptuğ Soydan – Kocaeli GSK
  3. Yusuf Buğra Demirtaş - PAL

 

Junior D 1000 METRE – KIZLAR

  1. Suğdenaz Berrin Aydın – PAL
  2. Dilara Akpınar – Kocaeli GSK
  3. Zeynep Nehir Çalımlı – Kocaeli GSK

Bugün 11:19 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Kaptan Hamza: Bu şehri yönetenler bizi bu bataktan çıkarsın artık! mask
Kaptan Hamza: Bu şehri yönetenler bizi bu bataktan çıkarsın artık!
2018 Apex Master Türkiye Drift Şampiyonası nefes kesti mask
2018 Apex Master Türkiye Drift Şampiyonası nefes kesti
1-1’ini üzdüler! mask
1-1’ini üzdüler!
Un var, şeker var, GOL YOK! mask
Un var, şeker var, GOL YOK!
Kocaelispor, Bayburtspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu! mask
Kocaelispor, Bayburtspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu!
Ah İzmit ahhh! (67-76) mask
Ah İzmit ahhh! (67-76)
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Abdullah Karacan hayatını kaybetti mask
Abdullah Karacan hayatını kaybetti
Karacan'ın öldüğünü duyan işçiler sinir krizi geçirdi mask
Karacan'ın öldüğünü duyan işçiler sinir krizi geçirdi
Karacan, kendi silahıyla vuruldu! mask
Karacan, kendi silahıyla vuruldu!
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu mask
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret mask
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Yağışlar geri geliyor

GALERİ

Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL