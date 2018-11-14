Kocaeli bu işi iyi yapıyor

TÜRKİYE’NİN EN HIZLILARI YARIŞTI
Kocaeli, bir organizasyonu daha başarı ile geride bırakmanın gururunu yaşadı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Sürat Pateni "Short Track" Federasyon Kupası-2 yarışları ilimizde gerçekleşti. Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir’in de yer aldığı yarışların ardından Türkiye’nin en hızlıları kıyasıya yarıştı.
ÇİNTİMAR, YAŞAR VE SARIGÜL
Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, FederasyonYönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu’nun datakip etiği yarışlara Kocaeli, Ankara ve Erzurum’dan toplam 10 kulüp, 62 sporcu katıldı. Kocaeli Gençlik Spor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlara imza atarken, bol bol madalya topladılar.
BAŞARILI ORGANİZASYON
Organizasyonda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla yarışlar öncesinde özel bir anma töreni düzenlendi. Buz Pateni Federasyonu yönetiminde yer alan Ata Yetişken, federasyon görevlileri ve gençlik spor personeli gerek sporculara gerekse de antrenörlerle yakından ilgilenirken, organizasyonun hatasız geçmesi için ayrı bir çaba sarf etti. Erdem ÖVÜÇ
SONUÇLAR
JUNIOR C-D 2000 M.ERKEKLER BAYRAK
- PALKAR ERZURUM
- KOCAELİ GSK
- ERZURUM GENÇLİK
1500 METRE KIZLAR
- Sema Çirti- NAR
- Necla Ece Selen - Kocaeli GSK
- Elif Evgi - EGSK
1500 METRE ERKEKLER
1.Muhammet Karadeniz - PBSK
2.Fatih Özden - PBSK
3 Emirhan Keleş - EGSK
4 Murat Demir –EGSK
JUNIOR C - 1500 METRE ERKEKLER
- Embiya Hişir - NAR
- Abdülsamet - EGSK
- Muhammet Enes Çağıl - PAL
JUNIOR C - 1500 METRE KIZLAR
- Melike Selen – Kocaeli GSK
- Dilruba Şimşek – Kocaeli GSK
- Aleyna Karabacak - EGSK
1000 M ERKEKLER
- Tunay Şimşek - UNI
- Muhammed Karadeniz - PBSK
- Metehan Artan - EGSK
JUNIOR B 1000 METRE ERKEKLER
- Fatih Aydem - PBSK
- Murat Tahtacı - EJSK
JUNIOR B 1000 METRE KIZLAR
- Sema Çirti - Narman
- Elif Evgi - EGSK
- Necla Ece Selen – Kocaeli GSK
JUNIOR C 1000 METRE ERKEKLER
- Muhammed Melik Cebenay – PAL
- Tuncay Tahtacı – SEV
- Utku Alptuğ Soydan –Kocaeli GSK
JUNIOR C 1000 METRE KIZLAR
- Melike Selen - Kocaeli GSK
- Aleyna Karabacak – EGSK
- Dilruba Şimşek – KGSK
JUNIOR C 500 METRE KIZLAR
1.Dilruba Şimşek – Kocaeli GSK
- Melike Selen Selen – Kocaeli GSK
3.Aleyna Karabacak - EGSK
JUNIOR D 1000 METRE ERKEKLER
- Ali Can Kezer - PAL
- Muhammet Mert Yıldız - SEV
- Fevzi Deniz Temurlenk - PAL
JUNIOR C 500 METRE ERKEKLER
- Salih Can Kezer - PAL
- Abdülsamet Aygün - EGSK
- M. Çağrı Çakıroğlu - KGSK
JUNIOR D777 METRE ERKEKLER
- Metin Kaya – PAL
- Muhammed Mert Yıldız - SEV
- Ali Can Kezer– PAL
JUNIOR D777 “FB” METRE ERKEKLER
- Fevzi Deniz Temurlenk - PAL
- Yusuf Yarımbaş–Kocaeli GSK
- Ali Berkay Temurlenk– PAL
JUNIOR D777 METRE KIZLAR
- Aybüke Han - EGSK
- Demet Bayılmaz - EGSK
- Damla Akan – EBSK
JUNIOR A JB 500 METRE ERKEKLER
- Fırat Yardımcı - PBSK
- Tunay Şimşek - UNI
- Furkan Akar - EGSK
JA JB 500 METRE - ERKEKLER
- Metehan Atan - EGSK
- Muhammed Emir Han - EGSK
- Muhammet Karadeniz – PBSK
JA JB 500 METRE KIZLAR
- Sema Çirti - NAR
- Elif Evgi - EGSK
- Asrın Su Demir - Kocaeli GSK
Junior C 500 METRE ERKEKLER
- Tuncay Tahtacı - SEV
- Utku Alptuğ Soydan – Kocaeli GSK
- Yusuf Buğra Demirtaş - PAL
Junior D 1000 METRE – KIZLAR
- Suğdenaz Berrin Aydın – PAL
- Dilara Akpınar – Kocaeli GSK
- Zeynep Nehir Çalımlı – Kocaeli GSK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz