Kocaeli bu işi iyi yapıyor

TÜRKİYE’NİN EN HIZLILARI YARIŞTI

Kocaeli, bir organizasyonu daha başarı ile geride bırakmanın gururunu yaşadı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Sürat Pateni "Short Track" Federasyon Kupası-2 yarışları ilimizde gerçekleşti. Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir’in de yer aldığı yarışların ardından Türkiye’nin en hızlıları kıyasıya yarıştı.

ÇİNTİMAR, YAŞAR VE SARIGÜL

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, FederasyonYönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu’nun datakip etiği yarışlara Kocaeli, Ankara ve Erzurum’dan toplam 10 kulüp, 62 sporcu katıldı. Kocaeli Gençlik Spor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlara imza atarken, bol bol madalya topladılar.

BAŞARILI ORGANİZASYON

Organizasyonda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla yarışlar öncesinde özel bir anma töreni düzenlendi. Buz Pateni Federasyonu yönetiminde yer alan Ata Yetişken, federasyon görevlileri ve gençlik spor personeli gerek sporculara gerekse de antrenörlerle yakından ilgilenirken, organizasyonun hatasız geçmesi için ayrı bir çaba sarf etti. Erdem ÖVÜÇ

SONUÇLAR

JUNIOR C-D 2000 M.ERKEKLER BAYRAK

PALKAR ERZURUM KOCAELİ GSK ERZURUM GENÇLİK

1500 METRE KIZLAR

Sema Çirti- NAR Necla Ece Selen - Kocaeli GSK Elif Evgi - EGSK

1500 METRE ERKEKLER

1.Muhammet Karadeniz - PBSK

2.Fatih Özden - PBSK

3 Emirhan Keleş - EGSK

4 Murat Demir –EGSK

JUNIOR C - 1500 METRE ERKEKLER

Embiya Hişir - NAR Abdülsamet - EGSK Muhammet Enes Çağıl - PAL

JUNIOR C - 1500 METRE KIZLAR

Melike Selen – Kocaeli GSK Dilruba Şimşek – Kocaeli GSK Aleyna Karabacak - EGSK

1000 M ERKEKLER

Tunay Şimşek - UNI Muhammed Karadeniz - PBSK Metehan Artan - EGSK

JUNIOR B 1000 METRE ERKEKLER

Fatih Aydem - PBSK Murat Tahtacı - EJSK

JUNIOR B 1000 METRE KIZLAR

Sema Çirti - Narman Elif Evgi - EGSK Necla Ece Selen – Kocaeli GSK

JUNIOR C 1000 METRE ERKEKLER

Muhammed Melik Cebenay – PAL Tuncay Tahtacı – SEV Utku Alptuğ Soydan –Kocaeli GSK

JUNIOR C 1000 METRE KIZLAR

Melike Selen - Kocaeli GSK Aleyna Karabacak – EGSK Dilruba Şimşek – KGSK

JUNIOR C 500 METRE KIZLAR

1.Dilruba Şimşek – Kocaeli GSK

Melike Selen Selen – Kocaeli GSK

3.Aleyna Karabacak - EGSK

JUNIOR D 1000 METRE ERKEKLER

Ali Can Kezer - PAL Muhammet Mert Yıldız - SEV Fevzi Deniz Temurlenk - PAL

JUNIOR C 500 METRE ERKEKLER

Salih Can Kezer - PAL Abdülsamet Aygün - EGSK M. Çağrı Çakıroğlu - KGSK

JUNIOR D777 METRE ERKEKLER

Metin Kaya – PAL Muhammed Mert Yıldız - SEV Ali Can Kezer– PAL

JUNIOR D777 “FB” METRE ERKEKLER

Fevzi Deniz Temurlenk - PAL Yusuf Yarımbaş–Kocaeli GSK Ali Berkay Temurlenk– PAL

JUNIOR D777 METRE KIZLAR

Aybüke Han - EGSK Demet Bayılmaz - EGSK Damla Akan – EBSK

JUNIOR A JB 500 METRE ERKEKLER

Fırat Yardımcı - PBSK Tunay Şimşek - UNI Furkan Akar - EGSK

JA JB 500 METRE - ERKEKLER

Metehan Atan - EGSK Muhammed Emir Han - EGSK Muhammet Karadeniz – PBSK

JA JB 500 METRE KIZLAR

Sema Çirti - NAR Elif Evgi - EGSK Asrın Su Demir - Kocaeli GSK

Junior C 500 METRE ERKEKLER

Tuncay Tahtacı - SEV Utku Alptuğ Soydan – Kocaeli GSK Yusuf Buğra Demirtaş - PAL

Junior D 1000 METRE – KIZLAR