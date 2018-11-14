Dişi Sergen-Christiano-Messi’nin Hayâli Büyük

RÖPORTAJ: HAKAN YAĞCIOĞLU

Önce: 2019 SIRBİSTAN

Sonra: 2020 FRANSA

Kocaeli sporunun son 15 yılına altın bir damga vuran kadın futbolunun baş mimarı Hasan Alemdaroğlu’nun talebelerinden, Kocaeli Bayan Futbol takımı sporcusu 14 yaşındaki Berna Nur İnam, küçük yaşına rağmen Kocaeli Bayan Futbol takımının A takımı ile antrenmanlara çıkıyor. Berna, geçen yıl futsalda İsrail’de kaçan Dünya şampiyonluğunu bu yıl futbolda Sırbistan’da, bir sonraki yıl ise yine futbolda Fransa’da elde edeceklerini söylüyor. Tabii ki o da, arkadaşları gibi Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi öğrencisi ve yatılı okuyor

Telefonum çaldı. Karşımda Pınar İnam isimli bir anne vardı. Kızının futbolcu olduğunu, kendisinin de onun eğitimine ve spor yaşantısına katkı vermek için eşiyle beraber çalıştığını, ancak kadın futboluna yeteri kadar ilgi gösterilmediği için sıkıntı yaşadıklarını dile getirirken, TRT’de Pelin Çift’in programında da bunu dile getirdiklerini söylüyor ve inatçı takibini sürdürüyor. Söyleşimiz samimi bir ortamda başlıyor…

BANA CHRİSTİANO-MESSİ DERLER…

-HAKAN YAĞCIOĞLU: Bize kendini tanıtır mısın?..

-BERNA NUR İNAM: 3 Şubat 2004 Gebze doğumluyum. Gebze Adem Yavuz Mahallesi’nde oturuyoruz. 3 kardeşiz. En büyükleri benim. 14 yaşımdayım. Arda 11, Ömer ise 8 yaşında. Tek kız çocuğuyum. Ömer de karateye gidiyor. Futbola ilgim çocuk yaşlarda başladı. 7 yaşında futbolcu olarak sahaya adım attım. Yani 14 yaşındayım ve 7 yıllık futbolcuyum. Gençler ve yıldızlarda oynayabiliyorum ama A takım ile antrenmanlara çıkıyorum. Yakın sürede de inşallah Milli takıma yükseleceğim. Takım arkadaşlarım bana Dişi Messi ve Christiano-Messi diyorlar.

HASAN HOCAM SAHİP ÇIKTI

-H.Y.: Futbola ilgin nasıl başladı?..

-B.İ.: TV’de futbol maçlarını izlemeyi çok seviyordum. Mahallede de çocuklarla maç yapıyordum. Annem ısrarlarıma dayanamadı ve beni futbola yazdırdı. Sol ayağımı kullandığım için de bu benim için avantaj sağladı. Hızlı oynadığım için de forvette yer aldım. Hasan Alemdar hocam bana sahip çıktı. Destek verdi. Ailem de çok destek verdi ve bugünler kadar geldim.

-H.Y.:Gebze’de oturuyorsun ve Gölcük’teki bir takımda oynuyorsun. Bu zor olmuyor mu?..

-B.İ.: Tabii ki zor oluyor ama sevdiğim için katlanıyorum. Sırf Gölcük’te, İzmit’te arkadaşlarımla beraber idman yapabilmek için Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi’ne kaydoldum ve Fen Lisesi’nde yatılı olarak kalıyorum, eğitimimi de böylece sürdürüyorum. Bu noktada bana destek olan aileme çok teşekkür ediyorum. Annem benim için çalışıyor. Futbol yaşantımı devam ettirebilmem için. Bunun yanı sıra şunu da eklemek istiyorum, bir öğrenci spor yaparsa daha başarılı oluyor. Ben 87 ortalamaya sahibim. Spor ve ders hayatı beraber çok daha sağlıklı ve çok daha hareketli geçiyor. Hiç canım sıkılmıyor. İnsan daha disiplinli ve sağlıklı bir hayat yaşıyor. Tüm öğrencilere bunu tavsiye ederim. Özellikle de bayan öğrencilere tavsiyede bulunuyorum. Mutlaka spor yapsınlar.

ÖNCE SIRBİSTAN SONRA FRANSA…

-H.Y.: Hedeflerin nelerdir?..

-B.İ.: Arkadaşlarımızla beraber kendimize bir hedef koyduk. Geçen yıl arkadaşlarımız İsrail’de Dünya Liseler Futsal Şampiyonası’nda ikinci oldu, kıl payı şampiyonluğu kaçırdı. Bu sene ben de takıma dâhil oluyorum. Hedefimiz Dünya şampiyonluğu. Futbolda 2019 Sırbistan var. Önce burada futbol şampiyonu olmak istiyoruz. Ardından da 2020’de Fransa’da Dünya Şampiyonası var ve burada da Dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz. Hem futsal ve hem de futbolda varız ve büyük bir başarıyı ülkemize ve kentimize getirmek üzereyiz.