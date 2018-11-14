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Bugün 11:28 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:30 TSİ )

Pınar İnam: Her zaman yanındayız  

Berna Nur İnam’ın annesi Pınar hanım ile söyleşide devam ettik. Sabahattin ve Pınar İnam çifti Berna Nur’un üzerine titriyor ve spor yapabilmesi için tam destek veriyor. İşte Pınar hanımın bu konudaki görüşleri…

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KADINLAR SPOR YAPABİLMELİ

Ben bizzat ev hanımıyım ama evde iş üretiyorum. Kızımın eğitimine ve sporuna destekçi oluyorum. Kızımın kararlarına saygılıyım. Bize gelip futbolcu olmak istediğini söyledi ve biz de tüm kanalları zorluyoruz. Ben adeta tüm futbolcular için mücadele ediyorum. Sadece kızım için değil. Fahri yönetici gibiyim. Kadınlar için mücadele veriyorum. Kadınlar spor yapabilmeli. TRT’deki programa da çıktık ve orada görüşlerimizi açık açık söyledim. Pelin Çift hanım bizi ağırladı. Spor duayeniErdoğan Arıkan ağabeyimizle orada tanıştık. O da Gölcüklü ve bu bizi çok mutlu etti. 

TOPLUMUN BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ…

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Kadın sporunun önündeki engelleri kaldırmak ve toplumun yanlış bakış açısını değiştirmek istiyorum. Veli olarak adeta bir futbol yöneticisi gibi oldum. Hasan hocamıza her türlü desteği veriyoruz. Velilerimizle de sık sık bir araya gelerek birbirimize destekçi oluyoruz. Tabii Gebze’de yaşayıp da, tam aksi yöndeki Gölcük’te kız çocuğu okutmak kolay değil. Ulaşımı var, konaklaması var. Çocuklarımıza kent büyüklerinin sahip çıkmasını ve Dünya Şampiyonluğu’nu bu kente gelmesini çok istiyoruz. Belediye başkanlarımızla da sık sık bir araya gelerek durumu aktarıyoruz. Onlar da ellerinden geldiğince destekçi oluyorlar. Sporcunun ve sporun dostu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’nu da ziyaret edeceğiz ve durumumuzu kendisine aktaracağız.  Onlar da bize destekçi oldular ve bunun devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kendisi de Gebzeli olan eski boks şampiyonumuz, Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Nagehan Malkoç hocamıza da çok teşekkür ediyoruz . Onun o mevkide olması bizim için tabii ki büyük bir avantaj. Bizim en büyük derdimiz sponsor, sponsor ve sponsor. Bunun içim bize destek veren sizlere de teşekkür ediyoruz.

 

Bugün 11:28 TSİ - Spor

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