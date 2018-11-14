Derince Birlik şoktan çıkmak istiyor

ÇOK İYİ BAŞLAMIŞLARDI

Sezona fırtına gibi giren Derince Birlik, ilk hafta Başiskele Damlar ile 1-1 berabere kalırken, ikinci maçında Halıdere’yi 1-0, üçüncü haftada Çubuklu Bala’yı hükmen 3-0, dördüncü maçında güçlü Yavuzspor’u 3-0, beşinci haftada da Gölcük Şirinköy’ü deplasmanda 6-3 mağlup ederek rakiplerine gözdağı vermişti.

RAKİP ÇOK GÜÇLÜ

Kırmızı Siyahlılar son 3 haftada ise sadece 1 puan alabildi. Bu süreçte Çayırova Fatih ile 1-1 berabere kalan Derince Birlikspor, önce Taşköprü Birlik’e 4-3, geride bıraktığımız haftada da sahasında lider Darıca Kültür ve Martı’ya 3-2’lik skorla teslim oldu. Bir an önce kendine gelmek isteyen Derince Birlik, Pazar günü çok zorlu bir maça çıkacak ve rakibi şampiyonluk adayı Maşukiyespor olacak.

KİM KAZANACAK?

Maşukiyespor ise son 3 maçta 7 puanı (3 puan Hükmen) cebine koydu toplamdaki puanını 15’e çıkararak zirvenin sadece 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Son maçında şampiyonluk adayı Yavuzspor’u 3-0 gibi net bir skorla gelen Sarı Kırmızılı ekip, sahasındaki maçta Derince Birlik karşısında hata yapmak istemiyor. Derbent Stadı’ndaki maç Pazar günü saat 17.00’de başlayacak. Bu zorlu maçı kazanan ekip zirve yolunda çok değerli bir 3 puana ulaşmış olacak. Erdem ÖVÜÇ