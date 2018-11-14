Kocaeli vergi şampiyonu, yatırım fakiri

Bir süredir Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını ve borçlarını mercek altına alan Akar, Belediye’de yaşanan tablonun iktidar partisi tarafından da sürdürüldüğünü her dönem 7 AKP Milletvekilinin Mecliste bulunduğunu ancak Kocaeli’nin hak ettiği yatırımları alamadığını söyledi.

Son 10 yılda toplam 444 Milyar vergi ödeyen Kocaeli’nin vergi tahakkunda üçüncü sırada olduğuna dikkat çeken Akar, tahsilatta ise Kocaeli’nin birinci sırada olduğunu söyledi.

BU KENT BU BECERİKSİZLİĞİ HAKETMİYOR

Türkiye’de illerin ödedikleri vergilerin aldıkları yatırıma oranlarına da değinen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 2017 yılında Kocaeli’ye 77 Milyar TL vergi tahakkuk ederken bunun 72 Milyarını tahsil ettiğini bununda %92 oranla Türkiye’de ilk sırayı getirdiğini söyledi. Akar, yine 2017 yılında 77 Milyar vergi tahakuk eden Kocaeli’nin kamu yatırımında ise 725 Milyon TL’’lik oranla Türkiye’nin sonuncu kenti olduğunu belirtti. Kocaeli gibi sanayi de lokomotif olan bir kentin bu kadar beceriksiz yerel yönetim ve siyasal iktidarı hak etmediğini söyleyen Akar, Mart ayında yapılacak seçimlerde bu kara tablonun değişeceğini söyledi.

Son 10 yıldaki rakamlarda ise 444 Milyar TL vergi ödeyen Kocaeli’nin 3 Milyar 705 Milyon TL’lik kamu yatırımı ile 81 il içerisinde son 5 il arasında olduğu görülüyor.