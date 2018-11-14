Gazi sayılmayanların sorunları bütçe toplantısında

TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Meclis Plan Bütçe Komisyonu toplantısında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a Terörle mücadele esnasında yaralanmalarına rağmen gazi sayılmayanların yaşadıkları sorunları aktardı.

YEDİ BAKANLIĞA TALİMAT VERMİŞTİ

Konuyla ilgili konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, “Terörle mücadele sırasında yaralanmış, parmağını kaybetmiş, gözünü kaybetmiş, vücudunda mermi ile şarapnel parçasıyla yaşıyor ama sağlık yönetmeliğindeki yüzde 40 uzuv kaybı şartına takıldığı için bir türlü gazi sayılmıyor. Ben bunu defalarca sorduğumda şu andaki Meclis Başkanımız Binali Yıldırım Başbakanken demişti ki: ‘Yedi bakanlığa talimat verdim, çalışıyorlar, bu işi çözeceğiz.’ Üzerinden iki sene geçti. Bakınız vatandaşımızın iki parmağı yok ama, vatanımız için Doğu ve Güneydoğu'da çarpıştığı hâlde gazi sayılmıyor çünkü yüzde 40 şartına, sağlık yönetmeliğine takılıyor” dedi.

BU İNSANLAR DA TERÖRLE MÜCADELE ETTİ

Açıklamalarına devam eden Hürriyet, “AKP’li Kocaeli Milletvekili Fikri Işık Savunma Bakanıyken geçen dönemlerde kendisine yine bütçe görüşmelerinde sormuştum Aynen şu yanıtı vermişti, facia bir yanıttı: "Ya 15 Temmuz gazileri ile bu insanları birbirine karıştırmayın. 15 Temmuz gazileri vatanı için, milleti için sokağa indi, göğsünü tanklara siper etti, o insanların yeri başkadır." Peki, soruyorum: Terörle mücadelede yaralanmış bu vatan evlatları, bu kahramanlar vatanı, milleti için savaşmıyor mu orada? Vatanı, milleti için mücadele etmiyor mu? Devlet göndermiyor mu bu insanları? Orada yaralanmadan önce bu yaralanma dereceleri olsaydı eğer askere alınacak mıydı bu insanlar? Daha da önemlisi, bu insanlar vücutlarında taşıdıkları mermiler nedeniyle zehirleniyor” açıklamasında bulundu.