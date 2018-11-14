Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, programlarını tamamlayıp evin döndüğü esnada, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Başiskele’de özel bir hastaneye kaldırılan ve bel fıtığı teşhisi konulduğu öğrenilen Karaosmanoğlu’nun müdahalesi sonrasında eve götürüldüğü ve 2 gün boyunca istirahatli olacağı öğrenildi.
Bugün 11:54 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:49 TSİ )
İbrahim Karaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı!
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı.
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Bugün 11:54 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz