İbrahim Karaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı!

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, programlarını tamamlayıp evin döndüğü esnada, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Başiskele’de özel bir hastaneye kaldırılan ve bel fıtığı teşhisi konulduğu öğrenilen Karaosmanoğlu’nun müdahalesi sonrasında eve götürüldüğü ve 2 gün boyunca istirahatli olacağı öğrenildi.