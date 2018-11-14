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"Doğan’ı Büyükşehir’de görmek istiyoruz"

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklamasının ardından Kocaeli’de hizmet eden yaklaşık 100 muhtar düzenledikleri toplantıyla Doğan’ı desteklediklerini açıkladı.

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İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, geçtiğimiz günlerde AKP’den Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığını resmen açıklamıştı. Kocaeli’nin 12 ilçesinde görev yapan bazı muhtarlar da Başkan Doğan’ın yanında oldukları mesajını vermek için Gölkay’da bulunan bir restoranda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, İzmit Belediyesi Muhtarlar Masası Sorumlusu Mehmet Çetin, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Aytun Er, Gebze Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yıldız, Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Mevlüt Akdeniz, Dilovası Muhtarlar Derneği Başkanı Alaattin Durmuş ve Kocaeli’de hizmet eden yaklaşık 100 muhtar katıldı.

CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖRÜŞÜMÜZE İTİBAR ETMESİNİ İSTİYORUZ

Toplantıda konuşan Vedat Yoldaş, “31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde hepimizin malumu siyasi partilerimizin en iyi adayı sahaya sürebilmek adına birçok yöntem kullanarak tercih yapmaya çalışıyor. Bizler Kocaeli Muhtarları olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimizle ilgili en doğru kararı vereceğinden, hakkı olana hakkını teslim edeceğinden şüphe duymuyoruz. Sadece devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören Sayın Cumhurbaşkanımızın da çalışma arkadaşlarım dediği ve değer verdiği biz muhtarların ilimizle ilgili alacağı kararlarında görüşlerimize itibar edeceğini düşünerek bu açıklamayı uygun gördük” dedi.

Doğan’ı Büyükşehir’de görmek istiyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na da hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yoldaş, “Sayın Başkanımız Karaosmanoğlu’nun AK Parti’nin 3 dönem kuralına takıldığını düşünerek yapmış olduğumuz açıklamanın kendisini üzmeyeceğini düşünüyoruz. Milletvekilliği döneminde mesleği gereği sağlık alanında çok önemli çalışmalara imza atan, ilimizde birçok hastane ve sağlık ocağı yapılmasında emeği olan 10 yıldır da belediye başkanlığı döneminde yakinen çalışma ve tanıma imkanı bulduğumuz bir ilçe belediye başkanının çok ötesinde farklı bir bakış açısı ve geniş bir ufka sahip olan, yapmış olduğu icraatlarıyla ve projeleriyle İzmit halkının takdirini ve sevgisini kazanan, Muhtarlar Günü’nün resmi bir gün ilan edilmesine vesile olan inandığımız güvendiğimiz İzmit Belediye Başkanımız Sayın Nevzat Doğan’ı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 12:17 TSİ - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

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