Başkan Durmuşoğlu operasyon geçirdi

Kentimizin tanınan isimlerinden Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, bir süredir tedavi gördüğü kasık fıtığından dolayı ameliyat oldu. Medical Park Hastanesi’nde bıçak altına yatan Durmuşoğlu, tamamlanan işlemlerin ardından taburcu edildi. Kısa bir süre dinleneceğini ifade eden başkan, kendisini arayıp geçmiş olsun dileyen herkese teşekkür etti.