Kentimizin tanınan isimlerinden Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, bir süredir tedavi gördüğü kasık fıtığından dolayı ameliyat oldu. Medical Park Hastanesi’nde bıçak altına yatan Durmuşoğlu, tamamlanan işlemlerin ardından taburcu edildi. Kısa bir süre dinleneceğini ifade eden başkan, kendisini arayıp geçmiş olsun dileyen herkese teşekkür etti.
Bugün 12:21 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:24 TSİ )
Başkan Durmuşoğlu operasyon geçirdi
Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, kasık fıtığı ameliyatı oldu. Medical Park Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Durmuşoğlu, daha sonrasında taburcu edildi
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Bugün 12:21 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz