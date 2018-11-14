Gölcük'te Türk Müziği korusu kuruldu

Dernek Başkanı Bülent Denlikol, yaptığı açıklamada, derneğin kuruluşundan beri birçok etkinlik yaptıklarını belirterek, "Özellikle kültürel etkinliğimiz ön planda yerini aldı. Bugün de ilçemizde bir ilki gerçekleştirerek sizlerin de destekleri ile Türk Müziği Korusu Topluluğunu burada oluşturduk. Türk Müziği Korusu Topluluğu şefimiz Emin Özgen önderliğinde 16 kişilik koromuzla çalışmalarımız başladı." dedi.

Şef Emin Özgen de Denlikol'a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Bizleri burada bir araya getirerek önemli kültürel bir etkinlikte buluşturdu. Bizim buradaki eğitimimiz Şan ve nota eğitimi üzerinde çalışacağız. Hedefimiz her 3 ayda bir konser vermektir. Ben Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği korusunda görev aldım.

Ardından Edirne Devlet Türk Müziği ses sanatçısı olarak yıl çalıştıktan sonra emekli oldum ve Değirmendere’ye yerleştim. Eskişehirli Hemşehrilerimizle yeni tanıştık. Bu tanışmamızın akabinde burada çalışmalara başladık. Türk Müziği Korosu Topluluğu geçici olarak değil, daimi bir süreç olarak devam edecektir." ifadesini kullandı.