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AKP, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sahip çıktı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretinden dolayı CHP, MHP ve İYİ Parti tarafından istifaya davet edilen Diyanet İşleri Başkanı için "Cumhurbaşkanımızın taktir ettiği bir isimdir" dedi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret ettiği için istifaya davet ettiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için "Diyanet İşleri Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın taktir ettiği bir isimdir" ifadesini kullandı.

Çelik, "Bu tartışmalar olduğu andan itibaren ayrıntılı bir şekilde izledik. Bu tartışmalar neticesinde Cumhurbaşkanımız görüşünün paylaşılmasını istemiştir. FETÖ, PKK gibi terör örgütlerine karşı son derece gayretli bir ilim adamıdır. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin de hedefindedir. Ortaya koyduğu çalışmalar takdir edilmektedir. Bu ziayret insani bir ziyarettir. Siyasi sonuçlar çıkarmaya başlarsak sonu gelmez. Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz." Diyanet İşleri Başkanımız hükümet ve Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilen bir ilim adamıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili her konunun tartışmaya dönmesini doğru bulmuyoruz. Her zaman hak ettiği saygıyı görecektir." dedi.

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Yorumlar

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Erol Demirbek - sahip çıkmaya mecburlar. gnl. başkanları kısa süre önce fesli kadiri yanında en yakın akp lilier ile hastanede ziyaret etmişti

Yanıtla . 0Beğen 14 Kasım 15:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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