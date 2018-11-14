Karacan’a son veda

Sakarya Arifiye’de bulunan bir fabrikada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, büyük kazanımlar elde ettirdiği, çok sevdiği işçisiyle son kez Sendikanın Sosyal Tesislerinde buluştu. 'Baba' olarak gördükleri Karacan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan işçiler, toplu sözleşmeler sonrası omuzlarda taşıdıkları Başkanlarını bugün son kez gözyaşları içinde ebediyete uğurladı.

Sevenleri yalnız bırakmadı



Sosyal Tesislerde gerçekleştirilen uğurlama törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Lastik İş Genel Sekreteri Alaattin Sarı, Abdullah Karacan’ın eşi Tülay Karacan ve kızları Esra, Ebru, Büşra, Kübra, DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, çok sayıda sendikacı ve yüzlerce işçi katıldı. Yapılan konuşmalar sırasında aile fertleri duygusal anlar yaşarken işçiler başkanlarını sloganlarla uğurladı.

Aynı doğruluk ve kararlılıkla devam edeceğiz



Programda konuşan Lastik İş Genel Sekreteri Alaattin Sarı, “Bugün burada bulunmuş olduğumuz tesisler olmak üzere otelimiz, genel merkez binamızla sendikamıza kazandırdık. Çok heyecanlı, ufku geniş bir genel başkanımızdı. İlk sendikaya geldiğinde yapacaklarını söylediklerinde kimse inanmadı. O sendikayı olması gereken yere getirdi. Canımız abimiz burada yatıyor. Abdullah Karacan dost, yiğit insandı, yardımseverdi. Abdullah Karacan, ben ve Talip Topçu abim 3 kişiydik. Talip abimden sonra bir kanadım daha gitti. Yüreğimiz yanıyor kalbimiz ağrıyor. Biz lastik iş sendikası onun koyduğu ilkelerde aynı doğruluk ve kararlılıkla devam ettireceğiz” dedi.

Dualarla uğurlandı

Sarı’nın ardından söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Kendisi çok zor günlerden buralara sendikayı getirdi. Lastik işçilerinin çalışma ve yasam koşullarının gelmiş olduğu düzey Abdullah Başkanın kararlılığıyla ortaya çıktı. Abdullah Karacan verdiği mücadele ile bizim yanı başımızda olacak. Lastik iş sendikamız ve DİSK, Abdullah Karacan’ı mücadelesiyle yaşatmaya devam edecek. Işıklar içinde uyusun” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Karacan’ın cenazesi cenaze aracına alınarak Fevziye Camiine götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN