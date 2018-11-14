Derince'de silah deposu gibi ev

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yaptığı belirlenen F.U.'nun Derince'de bulunan evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 6 tabanca, 13 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 280 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.U. emniyetteki işlemlerin ardından 'silah ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.