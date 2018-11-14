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Derince'de silah deposu gibi ev

Derince'de, silah ticareti yaptığı iddia edilen F.U.'nun evine düzenlenen baskında 6 tabanca, 13 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 280 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yaptığı belirlenen F.U.'nun Derince'de bulunan evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 6 tabanca, 13 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 280 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.U. emniyetteki işlemlerin ardından 'silah ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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