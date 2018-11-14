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Hürriyet: Doğum borçlanması kadınların hakkıdır

CHP Milletvekili Hürriyet, tüm kadınları ilgilendiren doğum borçlanması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını istedi.

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Kadınların sigorta girişi öncesinde doğan çocukları için, doğum borçlanması yapma hakkının olmaması ve bu konuda yaşanan mağduriyetlerin çığ gibi büyümesi üzerine geçtiğimiz haftalarda tüm kadınlara doğum borçlanması hakkının tanınmasını sağlayacak kanun teklifini veren CHP Milletvekili Hürriyet, Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinde konuyu bir kez daha dile getirdi.

ERKEKLER BORÇLANABİLİYORSA KADINLAR DA BORÇLANMALI

Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinde konuyla ilgili konuşan TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, erkeklerin sigortalılıktan önceki askerlik için borçlanabildiğini, kadınların da sigortalılıktan önceki doğumlar için borçlanabilmesi gerektiğini söyledi. Hürriyet, “Biz defalarca Mecliste de bunu dile getirdik. Çünkü gebelik öncesinde sigorta girişi bulunmayan kadınlar doğum borçlanması hakkından ne yazık ki yararlanamıyor. Erkeklere askerlik borçlanması oluyor, ama kadınlara yok. Bu konuda eşitlik yok. Bakanlık olarak bunu gidermeyi düşünüyor musunuz, bu konuda bir çalışmanız var mıdır?” şeklinde konuştu.

Bugün 14:09 TSİ - Siyaset

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