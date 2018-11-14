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CHP'de Törk ve Çalık resmen atandı

Bugün yapılan toplantı sonrasında ise Karamürsel’e Ahmet Çalık, Darıca’ya ise Yakup Törk resmen atandı.

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CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. PM öncesinde Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı. MYK’da parti örgütlerinden gelen talep ve anketler değerlendirildi. PM’ye ise belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler sunuldu.

ÇALIK VE TÖRK ATANDI

Bilindiği üzere geçtiğimiz PM toplantısında Derince’ye Sertif Gökçe, Gölcük’e İsmet İşeri ve Dilovası’na Kemal Memiş atanmıştı. Bugün yapılan toplantı sonrasında ise Karamürsel’e Ahmet Çalık, Darıca’ya ise Yakup Törk resmen atandı. Selin BECER

Bugün 14:12 TSİ - Siyaset

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