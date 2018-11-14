CHP'de Törk ve Çalık resmen atandı

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. PM öncesinde Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı. MYK’da parti örgütlerinden gelen talep ve anketler değerlendirildi. PM’ye ise belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler sunuldu.
ÇALIK VE TÖRK ATANDI
Bilindiği üzere geçtiğimiz PM toplantısında Derince’ye Sertif Gökçe, Gölcük’e İsmet İşeri ve Dilovası’na Kemal Memiş atanmıştı. Bugün yapılan toplantı sonrasında ise Karamürsel’e Ahmet Çalık, Darıca’ya ise Yakup Törk resmen atandı. Selin BECER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz