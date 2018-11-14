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Kuruçeşme karakolu tekrar açılıyor

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan kapatılan Kuruçeşme Polis Karakolunun Cuma günü tekrar açılacağını söyledi.

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Kuruçeşmeye giderek kapatılan karakol binasındaki tadilat çalışmalarını inceleyen Başkan Doğan karakol yıllardır burada hizmet veriyor. Ben Avrupa Konseyindeyken karakolun kapatılmasıyla ilgili bir gelişme olmuş. Konuyla ilgili olarak Emniyet Müdürümüz ve Valimiz ile görüşerek karakolun yerinde kalması için ne gerekiyorsa yapacağımızı ifade ettik. İzmit Belediyesi olarak karakol binasının tadilatını yapıyoruz.

DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR

Bizim devletimiz güçlüdür. Maddi eksiklikten dolayı hizmetin aksaması olamaz. Biz Kuruçeşmemizi karakolsuz bırakmayız. Tadilat çalışmasıyla karakol binası eskisinden daha güzel olacak.  Tadilat çalışmasını tamamlayıp Cuma gününe kadar karakolu eski yerinde tekrar açmak istiyoruz şeklinde konuştu. Başkan Doğanın müjdesi Kuruçeşmede büyük sevinçle karşılandı. Muhtarlar ile vatandaşlar Belediye Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Başkanımız sayesinde karakolumuz tekrar eski yerinde faaliyet gösterecek. Kendisini daha iyi yerlerde görmek istiyoruz şeklinde konuştu.

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