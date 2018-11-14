Kuruçeşme karakolu tekrar açılıyor

Kuruçeşmeye giderek kapatılan karakol binasındaki tadilat çalışmalarını inceleyen Başkan Doğan karakol yıllardır burada hizmet veriyor. Ben Avrupa Konseyindeyken karakolun kapatılmasıyla ilgili bir gelişme olmuş. Konuyla ilgili olarak Emniyet Müdürümüz ve Valimiz ile görüşerek karakolun yerinde kalması için ne gerekiyorsa yapacağımızı ifade ettik. İzmit Belediyesi olarak karakol binasının tadilatını yapıyoruz.
DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR
Bizim devletimiz güçlüdür. Maddi eksiklikten dolayı hizmetin aksaması olamaz. Biz Kuruçeşmemizi karakolsuz bırakmayız. Tadilat çalışmasıyla karakol binası eskisinden daha güzel olacak. Tadilat çalışmasını tamamlayıp Cuma gününe kadar karakolu eski yerinde tekrar açmak istiyoruz şeklinde konuştu. Başkan Doğanın müjdesi Kuruçeşmede büyük sevinçle karşılandı. Muhtarlar ile vatandaşlar Belediye Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Başkanımız sayesinde karakolumuz tekrar eski yerinde faaliyet gösterecek. Kendisini daha iyi yerlerde görmek istiyoruz şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz