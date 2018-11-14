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Bariyerlere çarpan otomobil takla attı; sürücü öldü

Körfez'de, bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Yusuf Ö. (38) yaşamını yitirdi.

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Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Körfez Hereke mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Yusuf Ö. idaresindeki 34 BPP 110 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Defalarca takla atan otomobil, demir yığınına döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi araçta sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekibi sürücünün cenazesini araçtan çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 14:22 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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