Karacan'ın katili tutuklandı!

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde tartıştığı Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı, onun belinden kaptığı tabancayla vurup öldüren ve yanındaki 2 kişiyi de yaralayan Sedat Uzunlar. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete giden DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan ile Sakarya Şube Başkanı Mustafa Sipahi (46) sendika temsilcilik odasında bulunduğu sırada yanlarına fabrikada işçi olarak çalışan Sedat Uzunlar (33) geldi. Fabrikada çalıştığı birim değiştirilen Sedat Uzunlar ile başkan arasında tartışma büyüdü. Bu sırada Karacan taşıma ruhsatlı tabancasını masanın üzerine koydu.

Sedat Uzunlar silahı kapıp peş peşe tetiğe bastı. Karacan başından, Sipahi ayağından, işyeri temsilcisi Osman Bayraktar (44) ise göğsünden yaralandı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan üç kişiden Karacan kurtarılamadı.

Sipahi ile Bayraktar'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.