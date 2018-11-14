Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:01 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:19 TSİ )

Karacan'ın katili tutuklandı!

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde tartıştığı Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı, onun belinden kaptığı tabancayla vurup öldüren ve yanındaki 2 kişiyi de yaralayan Sedat Uzunlar sevk edildiği adliyede tutuklandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde tartıştığı Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı, onun belinden kaptığı tabancayla vurup öldüren ve yanındaki 2 kişiyi de yaralayan Sedat Uzunlar. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete giden DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan ile Sakarya Şube Başkanı Mustafa Sipahi (46) sendika temsilcilik odasında bulunduğu sırada yanlarına fabrikada işçi olarak çalışan Sedat Uzunlar (33) geldi. Fabrikada çalıştığı birim değiştirilen Sedat Uzunlar ile başkan arasında tartışma büyüdü. Bu sırada Karacan taşıma ruhsatlı tabancasını masanın üzerine koydu.

Sedat Uzunlar silahı kapıp peş peşe tetiğe bastı. Karacan başından, Sipahi ayağından, işyeri temsilcisi Osman Bayraktar (44) ise göğsünden yaralandı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan üç kişiden Karacan kurtarılamadı.

Sipahi ile Bayraktar'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Bugün 15:01 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Karacan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı! mask
Karacan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
Karacan'ın öldüğünü duyan işçiler sinir krizi geçirdi mask
Karacan'ın öldüğünü duyan işçiler sinir krizi geçirdi
Abdullah Karacan hayatını kaybetti mask
Abdullah Karacan hayatını kaybetti
Karacan, kendi silahıyla vuruldu! mask
Karacan, kendi silahıyla vuruldu!
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu mask
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu
Karacan'ın cenazesi yarın defnedilecek! mask
Karacan'ın cenazesi yarın defnedilecek!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Karacan'ın öldüğünü duyan işçiler sinir krizi geçirdi mask
Karacan'ın öldüğünü duyan işçiler sinir krizi geçirdi
Abdullah Karacan hayatını kaybetti mask
Abdullah Karacan hayatını kaybetti
Karacan, kendi silahıyla vuruldu! mask
Karacan, kendi silahıyla vuruldu!
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu mask
Abdullah Karacan Sakarya'da vuruldu
Valilik, Karacan'a yapılan saldırının nedenini açıkladı mask
Valilik, Karacan'a yapılan saldırının nedenini açıkladı
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret mask
Kocaelili gençten Ata'ya çirkin hakaret

GALERİ

Alev alev yanan kamyon için vatandaşlar seferber oldu  mask
Alev alev yanan kamyon için vatandaşlar seferber oldu 
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL