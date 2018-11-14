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Bugün 15:22 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:51 TSİ )

Sokak ortasında öldürüp polise teslim oldu

Gebze Mevlana Mahallesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 29 yaşındaki Oğuzhan Tatar’ı öldürdüğü öne sürülen kişi teslim oldu.

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Alınan bilgiye göre 11 Kasım günü akşam saatlerinde Gebze Mevlana Mahallesi 859/7 Sokak üzerindeki parkta meydana gelen olayda Oğuzhan Tatar (29) isimli şahıs, tabancayla vurulmuş şekilde bulunmuştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tatar’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen şüphelileri aramaya başladı. Cinayeti işlediği öne sürülen Ö.C.B. (20) isimli şüpheli, polis merkezine gelerek teslim oldu. Olayı aralarındaki husumet nedeniyle işlediği öne sürülürken olayda adı geçen T.T. (22) ve S.Ç. (21) isimli şahısların ise arandığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ö.C.B. isimli şüpheli Gebze Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 15:22 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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