Rap müziğinin son zamanlardaki revaçtaki isimleri Canbay&Wolker, önceki günlerde İzmit Address Club’ü salladı. Çukur dizisine yaptığı müziklerle tanınan popüler müzisyenler, İzmit’te verdiği konser ile gönülleri fethetti. Gece boyunca en sevilen parçalarını seslendiren ikili, sahne şovlarıyla da sevenlerini büyüledi. İzmit’egeldikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen şarkıcılar, en kısa zamanda yeniden buluşmak için Kocaelili hayranlarına söz verdi. Artun Umur ELMASER
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Canbay ve Wolker Address’i coşturdu
İzmit Barlar Sokağı’nda yer alan Address Club, rap müziğinin son zamanlardaki hit isimleri Canbay ve Wolber’i ağırladı. Muhteşem performanslarıyla göz dolduran ikili, İzmitlileri kendilerine hayran bıraktırdı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz