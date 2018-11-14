Canbay ve Wolker Address’i coşturdu

Rap müziğinin son zamanlardaki revaçtaki isimleri Canbay&Wolker, önceki günlerde İzmit Address Club’ü salladı. Çukur dizisine yaptığı müziklerle tanınan popüler müzisyenler, İzmit’te verdiği konser ile gönülleri fethetti. Gece boyunca en sevilen parçalarını seslendiren ikili, sahne şovlarıyla da sevenlerini büyüledi. İzmit’egeldikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen şarkıcılar, en kısa zamanda yeniden buluşmak için Kocaelili hayranlarına söz verdi. Artun Umur ELMASER