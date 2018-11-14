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Canbay ve Wolker Address’i coşturdu

İzmit Barlar Sokağı’nda yer alan Address Club, rap müziğinin son zamanlardaki hit isimleri Canbay ve Wolber’i ağırladı. Muhteşem performanslarıyla göz dolduran ikili, İzmitlileri kendilerine hayran bıraktırdı

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Rap müziğinin son zamanlardaki revaçtaki isimleri Canbay&Wolker, önceki günlerde İzmit Address Club’ü salladı. Çukur dizisine yaptığı müziklerle tanınan popüler müzisyenler, İzmit’te verdiği konser ile gönülleri fethetti. Gece boyunca en sevilen parçalarını seslendiren ikili, sahne şovlarıyla da sevenlerini büyüledi. İzmit’egeldikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen şarkıcılar, en kısa zamanda yeniden buluşmak için Kocaelili hayranlarına söz verdi. Artun Umur ELMASER

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