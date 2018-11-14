Motosikletli hırsızlar polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde yaklaşık 3 aydır meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki MOBESE ve PTS kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri öne sürülen 2 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden M.K. (26) önceki gün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce işlemiş olduğu çeşitli suçlardan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevk edildi

Diğer şüpheli K.L. (30) ise polis ekipleri tarafından Çayırova ilçesindeki evinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 2 adet LED TV ele geçirildi. Şüphelilerin evlere kapı kilitlerini açarak girdikleri ve evdeki LED TV’ler ile para, altın, ziynet eşyası ve değerli eşyaları çalarak olay yerine geldikleri çalıntı olduğu belirlenen motosiklet ile olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan K.L. Gebze Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN