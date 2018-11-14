Körfez Seka Çocuk Dostları Ortaokulu son sınıf öğrencisi Tahir Ablak, bir ay önce rahatsızlanması üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tahir Ablak daha sonra İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Lenf kanseri teşhisiyle tedavi gören Tahir Ablak, yaşamını yitirdi. Körfez Fatih Mahallesi'nde oturan, bir fabrikada çalışan 3 çocuk babası Yasin Ablak ve ailesi Tahir Ablak'ın ölümü ile büyük üzüntü yaşadı. Tahir Ablak, Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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13 yaşında kanser tedavisi gören Tahir öldü
Körfez'de, 13 yaşındaki Tahir Ablak lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorumlar
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Bora Gerz - Rabbim ailesine sabır versin,kabri nur mekanı cennet olsun..
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