Durdurulan araçtan 8 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron çıktı

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bugün İzmit Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 8 milyon 300 bin adet makaron ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken bir şüpheli gözaltına alındı.