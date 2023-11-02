02 Kas 2023 - 22:00- Asayiş

Durdurulan araçtan 8 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron çıktı

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 8 milyon 300 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Durdurulan araçtan 8 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron çıktı mask

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bugün İzmit Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 8 milyon 300 bin adet makaron ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken bir şüpheli gözaltına alındı.
# Araç

02 Kas 2023 - 22:00 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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