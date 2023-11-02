Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bugün İzmit Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 8 milyon 300 bin adet makaron ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken bir şüpheli gözaltına alındı.
02 Kas 2023 - 22:00- Asayiş
Durdurulan araçtan 8 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron çıktı
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 8 milyon 300 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.