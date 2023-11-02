MHP'li Körfez eski belediye başkanından öneriler

KÖRFEZ'İN GELECEĞİ ÇOK ÖNEMLİ..!!

"Güney Mahallesi Muhtarımız Sayın Yakup KOÇVER; hayallerimize kavuşacağız diye bir yazı kaleme almış. Kendisine Bizden 20 yıl sonra bu duyarlı davranışı için teşekkür ediyorum ancak; ne çare ki bu tür projeler seçim zamanı gündeme geliyor ve seçim bitince de unutuluyor. Biz dönemimizde Depreme, yangına, ekonomik krize rağmen birçok projeye imza attık, bu günkü iktidar mensupları bunları engellediler.(Soranlar olursa bunların nasıl engellendiğini anlatabilirim) Sahildeki Fener gölü üzerine kurulacak olan Alış-veriş Eğlence Merkezi, İlimtepe'deki Yortan Deresi üzerine kurulacak olan 52 metre gövde yüksekliğinde ki Yortan Barajı, İlimtepe'de kurulacak dönemimde temeli atılan, On bin öğrencilik Beş fakülteli Beykent Üniversitesi ve 150 kişilik yaşlılara bakım merkezi Körfez Belediyesi'nin Kaymakamlığın yanına kurularak Vatandaşların tüm işlerinin tek merkezden halledilmesi, 200 bin nüfuslu Körfezimizde, şu andaki Ticaret Odasının bulunduğu yere otobüs terminalinin yapılması (Bu projeler Belediyede var). Yangın ve benzeri felaketlerde zarar gören Barbaros Mahallesi'nin bir bölümünün bir an önce taşınması. İlimtepe'nin Kocaeli'nin en güzel mesire yeri olarak yapılıp işletmeye açılması, İlimtepe'de iki katlı binaların yapılması ve benzeri projelerimiz vardı, Ne oldu biliyor musunuz? Bu saydığım projeleri benden sonra gelen Belediye Başkanlarıma yani Yunus Pehlivan'a, İsmail Baran'a ve şu andaki genç kardeşimiz Şener Söğüt'e bizzat anlattım. Körfez'deki saygıdeğer vatandaşlarımıza hizmet için bu tür projelerin yapılmasının şart olduğunu, bunlar yapılırsa bizlerde bunlardan gurur duyacağımızı söyledim ancak ne çare ki bizleri hiç mi hiç dinlemediler, kendi bildiklerini yaptılar. Gönlüm istiyor ki bu tür projeler yapılsın insanlarımız mutlulukla yaşasınlar. Seçimler yaklaşıyor, yeni seçilecek bizim istediğimiz belediye başkanı kardeşimiz bunları başarabilecektir. Tüm Körfezlilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum."