02 Kas 2023 - 22:34- Spor

AMATÖR'DE TOPLU SONUÇLAR

Kocaeli Amatör Futbol Liglerinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. İşte toplu sonuçlar...

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AMATÖR'DE TOPLU SONUÇLAR mask

U16
Körfez Esenspor:2
Çamlıtepespor:3

U 16 M
ÇAYIROVA GUZELTEPE SPOR:0
ARAPÇEŞME SPOR:2

U 16
Yeşilova Spor = 1
İzmit Malta Spor = 0

U 16
Kocaeli Öncü Gençlik Spor - 0
Bagceşme Spor - 7

U16
Çamcukur. Spor. 2
Yazlık Spor. 2

Süper amatör
Darıca Türkeli 3
Dericespor 2

Süper amatör B
Çayırova Spor:1
Y.yali Barbaros Spor:0

U-16
İzmit 41 FK.-6
Map Kavaklı-1

S. Lig
Başiskele Belediye: 4
Bekirderespor: 1

S AMATÖR
KOR BLD HYİLDİZSPOR/1
OSMANLİ 41 SPOR /0

S.Amatör
Arslanbey Gb.spor 0
Karamürsel spor 1

U 16
G. Karadeniz 6
Gölcükspor    3
# Darıca, Çayırova, Başiskele

02 Kas 2023 - 22:34 - Spor

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