AMATÖR'DE TOPLU SONUÇLAR

U16
Körfez Esenspor:2
Çamlıtepespor:3
U 16 M
ÇAYIROVA GUZELTEPE SPOR:0
ARAPÇEŞME SPOR:2
U 16
Yeşilova Spor = 1
İzmit Malta Spor = 0
U 16
Kocaeli Öncü Gençlik Spor - 0
Bagceşme Spor - 7
U16
Çamcukur. Spor. 2
Yazlık Spor. 2
Süper amatör
Darıca Türkeli 3
Dericespor 2
Süper amatör B
Çayırova Spor:1
Y.yali Barbaros Spor:0
U-16
İzmit 41 FK.-6
Map Kavaklı-1
S. Lig
Başiskele Belediye: 4
Bekirderespor: 1
S AMATÖR
KOR BLD HYİLDİZSPOR/1
OSMANLİ 41 SPOR /0
S.Amatör
Arslanbey Gb.spor 0
Karamürsel spor 1
U 16
G. Karadeniz 6
Gölcükspor 3
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.