NAİL ÇİLER: "Gebze’ye de ilçe bazında teşvik verilmesini istiyoruz"

Gebze Ticaret Odası Kasım Ayı olağan meclis toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler başkanlığında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin’i meclis toplantısında ağırlayan Başkan Çiler, Gebze’ye verilen teşviklerde, teşviklerin ilçe bazında değerlendirilmesini istedi.

"Gebze’ye de ilçe bazında teşvik verilmesini istiyoruz"

Başkan Çiler konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Biz 365 oda ve borsa arasında mobil aşevi projemiz ile farkındalık yaratmıştık. Düzce depreminde ihtiyaç olmadığı için göndermedik. Nerede bir felaket olsa, ihtiyaç dahilinde araçlarımız oraya ulaşacak. Ekonomide farklı şeyler yaşıyoruz. Koronavirüsü fırsata çeviren ülkeler var. Biz sanayinin başkenti bir yerdeyiz. Bu süreçte bu bölge için üretim arttı, ihracat arttı. Bu aslında bizim genlerimizde var. Bu bölgedeki sanayicilerin refleksleri daha güçlü. Bölgemizin potansiyeli göz önüne alındığında 54 ilden büyük olan ve sanayinin başkenti olan Gebze’ye de ilçe bazında teşvik verilmesini istiyoruz.

"65 ilin toplamından ihracat yapıyoruz"

Teşvikler değerlendirilirken Gebze’nin ilçe bazında değerlendirilmesini istiyoruz. Bu bölgenin potansiyeli büyük. Teknolojinin vücut bulduğu, alın terinin yanına akıl terini koyanların buluştuğu bir yer olarak, 65 ilin toplamından ihracat yapıyoruz. İstanbul’dan sonra ihracatta 2. sıradayız. Her ne kadar ilçe olarak anılsak bile ekonomide süper ligdeyiz. Bundan dolayı teşvikler verilirken eğer mevzuatta böyle bir şey varsa ilçe bazında verilmesini talep ediyoruz.