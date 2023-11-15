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DERİNCE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANI

DERİNCE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DERİNCE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDENVergi Dairemiz mükelleflerinden aşağıda adı soyadı ve bilinen en son adresleri yaz...
DERİNCE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANI mask

DERİNCE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DERİNCE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Vergi Dairemiz mükelleflerinden aşağıda adı soyadı ve bilinen en son adresleri yazılı şahıslara adlarına düzenlenmiş Ödeme Emirlerinin PTT ve memur eliyle tebliğ yapılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103,104,105 ve 106 maddelerinin hükümlerine göre İLANEN TEBLİĞ yapılması gerekmektedir. İlan tarihinden itibaren bir ay içinde mükellef veya vergi sorumlusunun vergi dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde bir aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Sıra NoVergi Kimlik Numarası Adı Soyadı Veya ÜnvanıMAHALLEAdresVergi TuruVergi DonemiTakip Dosya NoTakip Tutari
1162 002 4078MUSTAFA BEKTAŞ KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK108412/2008-12/20082022091414OPo000007212.760,25
2162 002 4078MUSTAFA BEKTAŞ KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK001503/2008-03/20082022091414OPo000007612.491,62
3162 002 4078MUSTAFA BEKTAŞ KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK108403/2008-03/20082022091414OPo000007635.007,77
4162 002 4078MUSTAFA BEKTAŞ KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK308003/2008-03/20082022091414OPo000007612.491,62
5162 002 4078MUSTAFA BEKTAŞ KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK108405/2008-05/20082022091414OPo000008113.483,51
6162 002 4078MUSTAFA BEKTAŞ KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK108406/2008-06/20082022091414OPo000008422.886,71
7162 002 4078MUSTAFA BEKTAŞ KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK001507/2008-07/20082022091414OPo000008712.833,87
8162 002 4078MUSTAFA BEKTAŞ KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK108407/2008-07/20082022091414OPo000008734.683,53
9162 002 4078MUSTAFA BEKTAŞ KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK308007/2008-07/20082022091414OPo000008712.833,87
10162 002 4078MUSTAFA BEKTAŞ KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK001508/2008-08/20082022091414OPo000008920.720,17
11162 002 4078MUSTAFA BEKTAŞ KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK108408/2008-08/20082022091414OPo000008955.478,26
12162 002 4078MUSTAFA BEKTAŞ KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK308008/2008-08/20082022091414OPo000008920.720,17
13162 002 4078MUSTAFA BEKTAŞ KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK108409/2008-09/20082022091414OPo000009125.669,17
14162 002 4078MUSTAFA BEKTAŞ KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK108410/2008-10/20082022091414OPo000009316.149,46
15162 002 4078MUSTAFA BEKTAŞ KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK108411/2008-11/20082022091414OPo000009616.440,93
16540 043 3758AHMET KAYRUN KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK308011/2022-11/20222023091414OPs000015913.243,45
17540 043 3758AHMET KAYRUN KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK927611/2022-11/20222023091414OPs000015913.243,45
18622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK000101/2018-12/20182023071314OPt000000150.697,02
19622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK108401/2018-12/20182023071314OPt000000178.681,78
20622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK308001/2018-12/20182023071314OPt0000001101.394,04
21622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK000101/2018-12/20182023071314OPt000000150.697,02
22622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK307401/2018-12/20182023071314OPt0000002120.000,00
23622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK308004/2018-06/20182023071314OPt000000423.537,59
24622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK308007/2018-09/20182023071314OPt000000815.872,25
25622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK001508/2018-08/20182023071314OPt000001312.240,00
26622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK108408/2018-08/20182023071314OPt000001311.505,60
27622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK308008/2018-08/20182023071314OPt000001312.240,00
28622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK001509/2018-09/20182023071314OPt000001639.440,00
29622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK108409/2018-09/20182023071314OPt000001636.284,80
30622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK308009/2018-09/20182023071314OPt000001639.440,00
31622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK000101/2017-12/20172023071314OPt0000019114.036,38
32622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK108401/2017-12/20172023071314OPt0000019226.248,17
33622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK308001/2017-12/20172023071314OPt0000019228.072,75
34622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK000101/2017-12/20172023071314OPt0000019114.036,37
35622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK307407/2017-07/20172023071314OPt0000022110.000,00
36622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK308001/2017-03/20172023071314OPt000002424.550,64
37622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK001510/2017-10/20172023071314OPt000002581.000,00
38622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK108410/2017-10/20172023071314OPt000002587.480,00
39622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK308010/2017-10/20172023071314OPt000002581.000,00
40622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK001511/2017-11/20172023071314OPt000002762.885,00
41622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK108411/2017-11/20172023071314OPt000002767.035,41
42622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK308011/2017-11/20172023071314OPt000002762.885,00
43622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK308007/2017-09/20172023071314OPt000003011.191,33
44622 038 2426AYDIN MOLLAOĞLU KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK308010/2017-12/20172023071314OPt000003153.249,17
45671 089 9431ÖZCAN TED. HİZ. MAD. YAĞ. TEM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK308004/2021-06/20212023022314OPt000020850.052,09

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