DERİNCE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANI

DERİNCE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DERİNCE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Vergi Dairemiz mükelleflerinden aşağıda adı soyadı ve bilinen en son adresleri yazılı şahıslara adlarına düzenlenmiş Ödeme Emirlerinin PTT ve memur eliyle tebliğ yapılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103,104,105 ve 106 maddelerinin hükümlerine göre İLANEN TEBLİĞ yapılması gerekmektedir. İlan tarihinden itibaren bir ay içinde mükellef veya vergi sorumlusunun vergi dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde bir aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.