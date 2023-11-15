KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DERİNCE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Vergi Dairemiz mükelleflerinden aşağıda adı soyadı ve bilinen en son adresleri yazılı şahıslara adlarına düzenlenmiş Ödeme Emirlerinin PTT ve memur eliyle tebliğ yapılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103,104,105 ve 106 maddelerinin hükümlerine göre İLANEN TEBLİĞ yapılması gerekmektedir. İlan tarihinden itibaren bir ay içinde mükellef veya vergi sorumlusunun vergi dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde bir aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Sıra No
|Vergi Kimlik Numarası
|Adı Soyadı Veya Ünvanı
|MAHALLE
|Adres
|Vergi Turu
|Vergi Donemi
|Takip Dosya No
|Takip Tutari
|1
|162 002 4078
|MUSTAFA BEKTAŞ
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|1084
|12/2008-12/2008
|2022091414OPo0000072
|12.760,25
|2
|162 002 4078
|MUSTAFA BEKTAŞ
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|0015
|03/2008-03/2008
|2022091414OPo0000076
|12.491,62
|3
|162 002 4078
|MUSTAFA BEKTAŞ
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|1084
|03/2008-03/2008
|2022091414OPo0000076
|35.007,77
|4
|162 002 4078
|MUSTAFA BEKTAŞ
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3080
|03/2008-03/2008
|2022091414OPo0000076
|12.491,62
|5
|162 002 4078
|MUSTAFA BEKTAŞ
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|1084
|05/2008-05/2008
|2022091414OPo0000081
|13.483,51
|6
|162 002 4078
|MUSTAFA BEKTAŞ
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|1084
|06/2008-06/2008
|2022091414OPo0000084
|22.886,71
|7
|162 002 4078
|MUSTAFA BEKTAŞ
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|0015
|07/2008-07/2008
|2022091414OPo0000087
|12.833,87
|8
|162 002 4078
|MUSTAFA BEKTAŞ
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|1084
|07/2008-07/2008
|2022091414OPo0000087
|34.683,53
|9
|162 002 4078
|MUSTAFA BEKTAŞ
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3080
|07/2008-07/2008
|2022091414OPo0000087
|12.833,87
|10
|162 002 4078
|MUSTAFA BEKTAŞ
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|0015
|08/2008-08/2008
|2022091414OPo0000089
|20.720,17
|11
|162 002 4078
|MUSTAFA BEKTAŞ
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|1084
|08/2008-08/2008
|2022091414OPo0000089
|55.478,26
|12
|162 002 4078
|MUSTAFA BEKTAŞ
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3080
|08/2008-08/2008
|2022091414OPo0000089
|20.720,17
|13
|162 002 4078
|MUSTAFA BEKTAŞ
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|1084
|09/2008-09/2008
|2022091414OPo0000091
|25.669,17
|14
|162 002 4078
|MUSTAFA BEKTAŞ
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|1084
|10/2008-10/2008
|2022091414OPo0000093
|16.149,46
|15
|162 002 4078
|MUSTAFA BEKTAŞ
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|1084
|11/2008-11/2008
|2022091414OPo0000096
|16.440,93
|16
|540 043 3758
|AHMET KAYRUN
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3080
|11/2022-11/2022
|2023091414OPs0000159
|13.243,45
|17
|540 043 3758
|AHMET KAYRUN
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|9276
|11/2022-11/2022
|2023091414OPs0000159
|13.243,45
|18
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|0001
|01/2018-12/2018
|2023071314OPt0000001
|50.697,02
|19
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|1084
|01/2018-12/2018
|2023071314OPt0000001
|78.681,78
|20
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3080
|01/2018-12/2018
|2023071314OPt0000001
|101.394,04
|21
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|0001
|01/2018-12/2018
|2023071314OPt0000001
|50.697,02
|22
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3074
|01/2018-12/2018
|2023071314OPt0000002
|120.000,00
|23
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3080
|04/2018-06/2018
|2023071314OPt0000004
|23.537,59
|24
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3080
|07/2018-09/2018
|2023071314OPt0000008
|15.872,25
|25
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|0015
|08/2018-08/2018
|2023071314OPt0000013
|12.240,00
|26
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|1084
|08/2018-08/2018
|2023071314OPt0000013
|11.505,60
|27
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3080
|08/2018-08/2018
|2023071314OPt0000013
|12.240,00
|28
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|0015
|09/2018-09/2018
|2023071314OPt0000016
|39.440,00
|29
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|1084
|09/2018-09/2018
|2023071314OPt0000016
|36.284,80
|30
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3080
|09/2018-09/2018
|2023071314OPt0000016
|39.440,00
|31
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|0001
|01/2017-12/2017
|2023071314OPt0000019
|114.036,38
|32
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|1084
|01/2017-12/2017
|2023071314OPt0000019
|226.248,17
|33
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3080
|01/2017-12/2017
|2023071314OPt0000019
|228.072,75
|34
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|0001
|01/2017-12/2017
|2023071314OPt0000019
|114.036,37
|35
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3074
|07/2017-07/2017
|2023071314OPt0000022
|110.000,00
|36
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3080
|01/2017-03/2017
|2023071314OPt0000024
|24.550,64
|37
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|0015
|10/2017-10/2017
|2023071314OPt0000025
|81.000,00
|38
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|1084
|10/2017-10/2017
|2023071314OPt0000025
|87.480,00
|39
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3080
|10/2017-10/2017
|2023071314OPt0000025
|81.000,00
|40
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|0015
|11/2017-11/2017
|2023071314OPt0000027
|62.885,00
|41
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|1084
|11/2017-11/2017
|2023071314OPt0000027
|67.035,41
|42
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3080
|11/2017-11/2017
|2023071314OPt0000027
|62.885,00
|43
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3080
|07/2017-09/2017
|2023071314OPt0000030
|11.191,33
|44
|622 038 2426
|AYDIN MOLLAOĞLU
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3080
|10/2017-12/2017
|2023071314OPt0000031
|53.249,17
|45
|671 089 9431
|ÖZCAN TED. HİZ. MAD. YAĞ. TEM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|KAYITLI ADRES TESPİTİ YOK
|3080
|04/2021-06/2021
|2023022314OPt0000208
|50.052,09
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.