Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait işyeri kiraya verilecek



İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline (2.000,00-TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2-Geçici Teminat (64.800,00-TL) bedeli makbuz aslı veya teminat mektubu,

3-İştirak Teminat (155.000,00-TL) bedeli makbuz aslı veya teminat mektubu,

4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

5- Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

7-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, Adres beyanı, ve Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler. İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur. Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömerağa Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:76A adresinde bulunan 1.849 m² kullanım alanlı 8 no.lu Lokanta İş Yeri, Aylık 60.000,00-TL+KDV muhammen kira bedeli ve 3 (üç) yıl süre ile 15.11.2023 tarihinde saat 11:18’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi(KBB) Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Madde hükümlerine göre açık teklif usulü kiralama ihalesi yapılacaktır.1-İhale şartname bedeline (2.000,00-TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,2-Geçici Teminat (64.800,00-TL) bedeli makbuz aslı veya teminat mektubu,3-İştirak Teminat (155.000,00-TL) bedeli makbuz aslı veya teminat mektubu,4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,5- Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,7-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, Adres beyanı, ve Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler. İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.