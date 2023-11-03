O belediyeye ait 6 adet işyeri kiraya verilecek

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN



1- Derince Belediyesinin mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda tabloda belirtilen 6 (altı) adet yerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. ve 46. maddelerine göre ‘‘ Açık Teklif Usulü’’ ile 3 (üç) yıllık ve 10 (on) yıllık kiralanması amacıyla ihalesi yapılacaktır.

2- Aşağıda İhale bilgileri verilen 6 (altı) yerin kiralama ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen muhammen bedeli üzerinden 15/11/2023 tarihinde karşısında yazılı saatte Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No:83, K:3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.

3- İhale edilecek 6 (altı) adet yerin muhammen bedeli, şartname bedeli, Geçici teminatı ve ödeme şekli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Kiraya verilecek

Yerin Adres ve Mevkii Kullanım Alanı Kullanım Amacı Kira Süresi Ödeme Şekli Şartname Bedeli Muhammen Bedeli Aylık

(Kdv Hariç) Geçici Teminat

(%3) Saat 1 Yenikent (Sopalı) Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile İsmetpaşa Caddesi kesişiminde, 2130 parsel sayılı taşınmazın zemin katta yer alan soyunma odaları ile üstü kapalı Çim Halı Sahadan oluşan Spor Tesisleri 250m²

Kapalı

2050m²

Açık Alan Sosyal Tesis 3 yıl Yıllık

peşin 500.00 TL 6.000,00-TL

+KDV 6.480,00-TL 10:30 2 Çınarlı Mahallesi, Melik Gazi Sokak üzeri, 2930 ada, 11 parsel nolu taşınmazın üzerinde yer alan taşınmazın Zemin Katında yer alan bağımsız bölüm ile üstü kapalı Çim Halı Sahadan oluşan Spor Tesisleri 340m²

Kapalı,

1520m²

Açık alan Sosyal Tesis 3 yıl Yıllık

peşin 500.00 TL 5.000,00-TL

+KDV 5.400,00-TL 10:35 3 Sırrıpaşa Mah. Çenedere Cad. üzerinde; 488 parsel nolu taşınmazda bulunan Sırrıpaşa Mahalle Konağı içerisinde zemin katta yer alan 150m² kullanım alanına sahip bağımsız bölüm ile bu bağımsız bölüme bağlı 489 parsel nolu taşınmaz üzerinde yer alan üstü açık Çim Halı Sahadan oluşan Spor Tesisleri 150m²

Kapalı,

878,87m²

Açık alan Sosyal Tesis 3 yıl Aylık

peşin 500.00 TL 3.000,00-TL

+KDV 3.240,00-TL 10:40 4 Yavuz Sultan Mahallesi, Körfez Caddesi ve Erdağı Sokak kesişiminde bulunan 1232 ada, 40 parsel nolu taşınmazın üzerindeki D Plaza olarak tanımlanan taşınmazın C Blok 2. Katın tamamı (7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu bağımsız bölümler) 577m²

Kapalı

Alan İş

Yeri 10

yıl Aylık peşin 500.00 TL 13.500,00

TL+KDV



48.600,00 TL



10:50 5 Yavuz Sultan Mahallesi, Körfez Caddesi ve Erdağı Sokak kesişiminde bulunan 1232 ada, 40 parsel nolu taşınmazın üzerindeki D Plaza olarak tanımlanan taşınmazın C Blok 3. Katın tamamı(13, 14, 15, 16, 17, 18 nolu bağımsız bölümler) 577m²

Kapalı

Alan İş

Yeri 10

yıl Aylık peşin 500.00 TL 13.500,00

TL+KDV

48.600,00 TL

10:55 6 Çınarlı Mahallesi, Önder Caddesi ve 11. Sokak kesişimi bulunan 2689 ada, 11 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan Mahalle Konağının Zemin Katında bulunan 40m² kullanım alanına sahip bağımsız bölüm 40m²

Kapalı

Alan İş

Yeri 3

yıl Aylık peşin 500.00 TL 3.500,00

TL+KDV

3.780,00 TL

11:00

4- İhaleye katılmak isteyenlerden;

A) Gerçek / Tüzel Kişilerde Aranan Şartlar

Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge

Derince Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi (Asıl)

Kanuni adresini belirten Adres Beyanı (Gerçek Kişilerde; İkametgâh Belgesi)

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Sirküleri (Asıl) (Gerçek Kişilerde: Noter tasdikli İmza Beyannamesi Derneklerde; Derneğin Noter onaylı imza sirküleri veya ihale ile ilgili Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı ile ihaleye katılmak için yetki verilen kişiye ait Noter onaylı İmza Beyannamesi)

Tüzel Kişi; Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2023 yılına ait Oda Kayıt Belgesi (Asıl) / Gerçek Kişi; Nüfus Kayıt Örneği) / (Dernek; Dernekler Müdürlüğü Faaliyet Belgesi)

Ticaret Sicil Gazetesi,

Vekaleten katılımda Noter tasdikli vekaletname ile vekilin İmza Beyannamesi(Asıl)

Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)

Katılımcı tarafından İmzalı Şartname,

Sosyal Tesisler için ayrıca;

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna (ASKF) kayıtlı olduğuna dair belge,

Spor Kulübü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak; en az dört branşta faaliyet gösterir olduğuna dair belge.

B) Diğer Şartlar