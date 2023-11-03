03 Kas 2023 - 12:47- Siyaset

BAŞKAN DEMİRBAŞ, "TEŞEKKÜRLER KOCAELİ’NİN KAPTANI"

4 Kasım Cumartesi günü(yarın) İzmir'de oynanacak olan Kocaelispor - Göztepe Trendyol 1. Lig müsabakasında, Kocaelispor taraftarını üzen karar İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınmıştı. MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, yaptığı açıklamada MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya teşekkür etti.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
BAŞKAN DEMİRBAŞ, "TEŞEKKÜRLER KOCAELİ’NİN KAPTANI" mask

MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş yaptığı açıklamada;

"4 Kasım Cumartesi günü(yarın) İzmir'de oynanacak olan Kocaelispor - Göztepe Trendyol 1. Lig müsabakasında, Kocaelispor taraftarını üzen karar İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı olarak üzülerek öğrendiğimiz kararı Sayın Kocaeli Milletvekilimiz Saffet Sancaklı'ya ilettik. Milletvekilimiz Sancaklı, kentin kaptanı olduğunu bir kez daha göstererek İçişleri Bakanlığımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza konuyu iletti. Vekilimiz Sancaklı'nın girişimi ile İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar iptal edildi. Kocaelispor’un efsane kaptanına girişimlerinden dolayı teşekkür eder Kocaelisporumuza, Göztepe karşılaşmasında başarılar dileriz."
# KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli haber, kocaeli manset, kocaeli manset-haber, Kocaeli Gazete, son dakika haberleri, kocaeli gazeteleri, Kocaeli, kocaeli son dakika, kocaeli flas haber, kocaeli gazete haber, Kartepe, Gölcük, Başiskele, İzmit, Kocaeli haberleri, Gebze, Çayırova, kocaeli gündem, Dilovası, kocaeli guncel haberler, Körfez, Darıca, MHP, MHP Kocaeli, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, karar

03 Kas 2023 - 12:47 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.846.171 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL