BAŞKAN DEMİRBAŞ, "TEŞEKKÜRLER KOCAELİ’NİN KAPTANI"

MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş yaptığı açıklamada;
"4 Kasım Cumartesi günü(yarın) İzmir'de oynanacak olan Kocaelispor - Göztepe Trendyol 1. Lig müsabakasında, Kocaelispor taraftarını üzen karar İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı olarak üzülerek öğrendiğimiz kararı Sayın Kocaeli Milletvekilimiz Saffet Sancaklı'ya ilettik. Milletvekilimiz Sancaklı, kentin kaptanı olduğunu bir kez daha göstererek İçişleri Bakanlığımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza konuyu iletti. Vekilimiz Sancaklı'nın girişimi ile İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar iptal edildi. Kocaelispor’un efsane kaptanına girişimlerinden dolayı teşekkür eder Kocaelisporumuza, Göztepe karşılaşmasında başarılar dileriz."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.