980 kişilik kontenjan dolmak üzere. Özel araçlarla da yola çıkacaklarla birlikte bu sayının bini bulması bekleniyor.
03 Kas 2023 - 12:53- Spor Güncelleme: 03 Kas 2023 - 13:13
20 otobüs doldu, 980 kişi tribüne girebilecek, 50 lira
Kocaelispor yarın Göztepe’ye akın edecek. Yasak kalkınca, kısa sürede otobüslere akın eden Kocaelisporlular 20 otobüsü doldurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kefkenli Arslan - Olması gereken yasağın kalkmasıydı sanki savaşa gidiyor bizimkiler korkmayın sahada tozunuzu alıp geri dönücez
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.