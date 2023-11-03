03 Kas 2023 - 12:53- Spor G: 03 Kas 2023 - 13:13

20 otobüs doldu, 980 kişi tribüne girebilecek, 50 lira

Kocaelispor yarın Göztepe’ye akın edecek. Yasak kalkınca, kısa sürede otobüslere akın eden Kocaelisporlular 20 otobüsü doldurdu.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
20 otobüs doldu, 980 kişi tribüne girebilecek, 50 lira mask

980 kişilik kontenjan dolmak üzere. Özel araçlarla da yola çıkacaklarla birlikte bu sayının bini bulması bekleniyor.
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03 Kas 2023 - 12:53 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Kefkenli Arslan - Olması gereken yasağın kalkmasıydı sanki savaşa gidiyor bizimkiler korkmayın sahada tozunuzu alıp geri dönücez

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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