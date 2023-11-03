03 Kas 2023 - 13:00- Gündem

Kurallara uymayan esnafın tezgahı kapatıldı

Gebze'de zabıta ekipleri, semt pazarlarında encümen kararlarını uygulayarak kurallara uymayan pazarcı esnafının tezgahını 1 ay geçici süre ile kapattı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kurallara uymayan esnafın tezgahı kapatıldı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve huzurlu şekilde alışveriş yapabilmeleri için ilçenin farklı bölgelerinde kurulan pazar yerlerinde ölçü ve tartı aletlerini hileli kullanan, vatandaşa yönelik sözlü ve fiili olarak kötü muamelede bulunan, satışa sunulan ürünlerin üzerine etiket koymayan veya hileli etiket kullanan, geçiş yollarını ihlal eden, pazar içerisinde nizam ve intizama uymadan ürün satışı yapan pazarcı esnaflarına yönelik denetim yaptı. Denetim sonucunda ekiplerin uyarılarına rağmen kuralları ihlal etmeye devam eden pazarcı esnafına 1 ay süreyle geçici süre ile faaliyetten men kararı uygulandı.
# kocaeli guncel haberler, Kocaeli haberleri, kocaeli haber, son dakika haberleri, kocaeli manset, kocaeli flas haber, Çayırova, kocaeli gündem, Darıca, Kocaeli, kocaeli gazeteleri, Başiskele, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli son dakika, Körfez, kocaeli gazete haber, kocaeli manset-haber, Kocaeli Gazete, Gebze, Kartepe, Gölcük, Dilovası, İzmit

03 Kas 2023 - 13:00 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.846.171 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL