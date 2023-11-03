Kurallara uymayan esnafın tezgahı kapatıldı

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve huzurlu şekilde alışveriş yapabilmeleri için ilçenin farklı bölgelerinde kurulan pazar yerlerinde ölçü ve tartı aletlerini hileli kullanan, vatandaşa yönelik sözlü ve fiili olarak kötü muamelede bulunan, satışa sunulan ürünlerin üzerine etiket koymayan veya hileli etiket kullanan, geçiş yollarını ihlal eden, pazar içerisinde nizam ve intizama uymadan ürün satışı yapan pazarcı esnaflarına yönelik denetim yaptı. Denetim sonucunda ekiplerin uyarılarına rağmen kuralları ihlal etmeye devam eden pazarcı esnafına 1 ay süreyle geçici süre ile faaliyetten men kararı uygulandı.