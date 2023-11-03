Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve huzurlu şekilde alışveriş yapabilmeleri için ilçenin farklı bölgelerinde kurulan pazar yerlerinde ölçü ve tartı aletlerini hileli kullanan, vatandaşa yönelik sözlü ve fiili olarak kötü muamelede bulunan, satışa sunulan ürünlerin üzerine etiket koymayan veya hileli etiket kullanan, geçiş yollarını ihlal eden, pazar içerisinde nizam ve intizama uymadan ürün satışı yapan pazarcı esnaflarına yönelik denetim yaptı. Denetim sonucunda ekiplerin uyarılarına rağmen kuralları ihlal etmeye devam eden pazarcı esnafına 1 ay süreyle geçici süre ile faaliyetten men kararı uygulandı.
03 Kas 2023 - 13:00- Gündem
Kurallara uymayan esnafın tezgahı kapatıldı
Gebze'de zabıta ekipleri, semt pazarlarında encümen kararlarını uygulayarak kurallara uymayan pazarcı esnafının tezgahını 1 ay geçici süre ile kapattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.