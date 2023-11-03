İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 115 yıl hapis cezasıyla aranan U.Ş. (67) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
03 Kas 2023 - 13:02- Asayiş
115 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı
Kocaeli'de dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 115 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ayhan - yaş 67 115 yıl nasıl yatacak içerde hey allahım ya
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.