03 Kas 2023 - 13:02- Asayiş

115 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

Kocaeli'de dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 115 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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115 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı mask

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 115 yıl hapis cezasıyla aranan U.Ş. (67) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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03 Kas 2023 - 13:02 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ayhan - yaş 67 115 yıl nasıl yatacak içerde hey allahım ya

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Kasım 13:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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