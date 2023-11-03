Ünlü ekonomist enflasyonun ne zaman düşeceğini açıkladı

Dün akşam Hampton by Hilton Kocaeli'de Gölcük Rotary kulübü üyeleriyle buluştu. Buluşmaya Gölcük Rotary'nin yanı sıra Yalova, İzmit, Gebze, Körfez ve Yahya Kaptan Rotary Kulüpleri de katılım sağladı. Programın konuğu Ekonomist - Yazar Murat Sağman Küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisi konulu bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından kulüp üyeleri Sağman'a ekonomiye dair merak ettiklerini sordular.

6 KULÜP ORTAK TOPLANTISI

Açılış gongunu çalan 2420 Bölge Uluslararası Gölcük Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Dolgun yaptığı konuşmada "Bildiğiniz üzere geride bıraktığımızda ekim ayı de ekonomi ve toplumsal kalkınma ayıydı. Ekim ayında birçok kulüp bu konularda çalışma yürütmüştü. Bu kapsamda bu akşamki 6 kulübümüzün ortak toplantısında bir söyleşimiz olacak ve çok değerli bir konuğumuz Murat Sağman, Küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisi konulu konuşmalarını yapacak.

DÜNYA EKONOMİSİ NE DURUMDA?

Genel Dünya ve Türkiye ekonomisi değerlendirmesi yapan Murat Sağman “Dışarıda iyi bir ABD ama daha sıkıntılı bir Amerika ile karşı karşıyayız. ABD faizi sabit tuttu. 13 Aralık’ta son bir toplantı yapacak, bir ihtimal faiz artırımı yapabilir. Belirli bir süre burada kalıp önümüzdeki yıl faiz düşürme ihtimali daha yüksek. Avrupa tarafı daha sıkıntılı biraz daha artırması gerekiyor faizi. Avrupa'nın durumu ABD’den daha sıkıntılı. Çin tabi yavaşlıyor, dünya ekonomisi etkiliyor. Petrol fiyatları çok önemli bizim için de çok önemli. Yükselmesi bizi 2 taraftan etkiliyor. Hem enflasyon tarafından hem de cari açık tarafından etkiliyor. Bu savaşın sonuna gelmesi petrol fiyatlarının yükseleceği görülüyor bu bizim için iyi değil tabi.

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK

Bizim taraftan işler daha karışık. 2 dönem olacak önce seçime kadar olan dönem ardından seçim sonrası olacak. Bu iktidarın çok seçim odaklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Muhtemelen seçime doğru yine adımlar atılacak. Destekleyici ve genişleyici adımlar atılacak. Eski seçimler gibi olmayacak İktidarın İstanbul ve Ankara’yı kesinlikle geri almak istediğini biliyoruz. Burada muhalefetin ne durumda olacağı da önemli. Kuvvetli bir muhalefet olursa bu adımların daha da sertleşebilir. Kur tarafında 30-31 gibi olacak yıl sonunda. Enflasyon tarafı daha da sıkıntılı. 62-63 olarak muhtemelen açıklanacak yıl sonu 70 bekliyorum. Önümüzdeki 36 açıkladılar ama IMF 46 bekliyor. Kötü haber enflasyon gelecek sene yazın düşmeye başlayacak.

FAİZ NE DURUMDA?

Faiz konusu var. Nas ekonomiden çıktık reel ekonomiye sonunda döndük. Sayın Cumhurbaşkanı seçimden önce ben burada olduğum sürece faiz yükselişi değil düşüşü bekleyin. Bunu CNN’de dünyaya söyledi. Biz faizin mutlaka artması gerektiğini söylüyorduk. Seçimden sonra yeni bir ekonomi gelmiş gibi rasyonel bir ekonomiye döndük. Şimşek’in ilk açıklaması çok önemliydi; Rasyonel politikalara döneceğiz dedi. Bu şu demek; bizden öncekiler akıl dışı dedi. Cumhurbaşkanı faiz artışı beklemeyin dedi faizler birden yükseldi. Cumhuriyet tarihinde bu kadar az bir sürede bu kadar ani yükselişi gördük. Yeterli mi değil, faiz 8,5 iken enflasyon 30’du. Bugün faiz 35 enflasyon 62 oldu. KKM çıktı. Ben ona canlı bomba demiştim. Kamuya ciddi bir yük bindiriyor. MB dengelemesi için para basması lazım bu da ekstra enflasyon demek. Sayın Şimşek döneminde KKM’den çıkılması isteniyor muhtemelen 2025’ten öncede çıkılmayacak.

“ŞİMŞEK ÇELEBİ”

Şu anda para arıyoruz. Bakan Şimşek’e biliyorsunuz bir lakap takıldı. “Şimşek Çelebi” adı verildi. O kadar gezdi ki ülke ülke . Türkiye’ye çok ciddi bir kaynak gerekiyor. Bugün bizim ödememiz gereken kamu ve özel sektör 200 milyar dolar borcumuz var. Yaklaşık 50 milyar dolar bir cari açığımız var. Eksi 55 milyar dolarda MB rezervimiz var. Rezervin gücü ekonomideki gücü gösteriyor.”dedi